Venezuela : Maradona avait aidé secrètement à contourner le blocus

Maduro a fait savoir mercredi que Maradona l’avait aidé à contourner le blocus économique et financier des Etats-Unis « dans certaines choses secrètes » destinées à amener au Venezuela des aliments d’un secteur particulier qu’il n’a pas précisé. « Il se bougeait et nous a aidés dans certaines choses secrètes pour amener des aliments au peuple du Venezuela. Je peux le dire aujourd’hui. Le Grand Diego, en attendant tous les détails, de tout, toujours. »

Le président vénézuélien a souligné que Maradona a été « courageusement loyal » envers son amitié malgré les pressions qu’il a subies pour rompre ces liens. « Il m’a raconté qu’une fois, quelqu’un de très puissant l’a approché et lui a offert des contrats, des signatures, de la publicité mais lui a demandé de se séparer du Venezuela et de Maduro. Il lui a dit de prendre sa signature et d’aller au diable. »

Maduro a aussi raconté qu’un banquier avait également dit à Maradona que tous ses comptes finiraient par être bloqués à cause de son amitié avec le Venezuela et la Révolution Bolivarienne : « Maradona m’a dit : « Je ne romprai jamais mon serment de loyauté et d’amitié véritable. Jusqu’à al mort, je serai avec vous. » Et il en a été ainsi. Merci, Diego, où que tu sois, merci ! »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

