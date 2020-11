Venezuela : Où est l’argent donné par les institutions internationales pour le retour des migrants ?

Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a accusé jeudi l’opposition et le Gouvernement de Colombie d’avoir volé les fonds destinés à payer le retour des Vénézuéliens bloqués dans d’autres pays par la pandémie.

Le président a affirmé que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ACNUR) et l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) ont donné des fonds pour cette activité mais qu’ils ont été volés par le député d’opposition Juan Guaidó, et "le G4RP" comme on appelle le groupe dont font partie Guaidó, Henry Ramos Allup, Julio Borges et le fuyard Leopoldo López.

Maduro a demandé où est l’argent accordé pour aider les migrants vénézuéliens à rentrer de Colombie, d’Equateur, du Pérou, du Chili et d’autres pays, qui l’a volé et sur quels comptes bancaires il se trouve.

Il a ajouté que le Venezuela, en faisant de gros efforts, a dû gérer des fonds pour payer les soins, le passage, le retour et le soutien à des milliers de Vénézuéliens que la compagnie aérienne Conviasa a transportés gratuitement.

« Nous avons dû dépenser des millions d’euros pour payer cette activité, » a-t-il souligné et ensuite, il a exprimé la détermination de son Gouvernement à ne s’arrêter devant aucun obstacle et il a révélé que Conviasa continue à avancer et a ouvert des vols vers la République Dominicaine, le Mexique et le Panamá. Il a ajouté que dans les prochaines semaines, la compagnie aérienne ouvrira des vols entre Caracas et La Paz et que des vols Caracas-Moscou, Caracas-Téhéran et 2 vols Caracas-Istanbul par semaine ont été autorisés. « Nous allons ouvrir les vols au monde pas à pas avec des mesures de biosécurité, » a-t-il souligné.

Le vice-ministre du Transport Aérien et président de Conviasa Ramón Celestino Velázquez Araguayán a révélé que le pays concevra et fabriquera rapidement des avions et pourra réparer les avions de petite et de grande taille et qu’un vol de marchandises commencera à fonctionner entre la Chine et le Venezuela et qu’il reliera Caracas à d’autres destinations d’Amérique Centrale et d’Amérique du Sud.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/venezuela-presidente-maduro-denuncia-robo-fondos-apoyo-migrantes-20201119-0035.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/11/venezuela-ou-est-l-argent-donne-par-les-institutions-internationales-pour-le-retour-des-migrants.html