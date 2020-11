Venezuela : Tout est fin-prêt pour les élections législatives du 6 décembre

Caracas, 28 novembre (RHC)- La présidente du Conseil National Électoral du Venezuela, Indira Alfonso, a assuré que tout est fin-prêt pour la tenue des élections législatives du 6 décembre prochain.

Après l’envoi du dernier paquet de bulletins en blanc depuis le Bureau National d’Opérations, la présidente de cette institution a relevé qu’ils ont assemblé et envoyé le dernier paquet, ce qui signifie, -a-t-elle dit- « l’effort de plus de trois mois de plus de 500 hommes et femmes qui ont rendu possible l’installation des bureaux de vote dans les 24 états du pays ».

La fonctionnaire a appelé les Vénézuéliens à voter comme une démonstration de paix et de démocratie participative avec un rôle de protagonistes.

Pour sa part, le recteur Leonardo Morales a exprimé que c’est un moment important car il implique le travail qu’un bon nombre de Vénézuéliens a réalisé ces derniers mois.

Un travail permanent pour que nous puissions avoir un processus électoral qui satisfasse tant la citoyenneté que l’ensemble des parties politiques vénézuéliens et aussi leurs candidats qui ont mis leurs noms et leurs efforts pour essayer d’obtenir les voix des Vénézuéliens -a-elle-relevé ».

Édité par Reynaldo Henquen

http://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/240978-venezuela-tout-est-fin-pret-pour-les-elections-legislatives-du-6-decembre