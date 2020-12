Amérique Latine : Alberto Fernandez plaide pour la relance du Mercosur

Buenos Aires, 1 déc. (RHC).- Le président argentin, Alberto Fernandez, a plaidé lundi en vidéoconférence avec son homologue brésilien, Jair Bolsonaro, pour laisser derrière eux les différences qu'ils ont eues «dans le passé» et pour renforcer «tous les points d'accord».

Alberto Fernández a déclaré que leur entretien a servi à donner au Mercosur «l'élan dont il a besoin».

«Je tiens cette réunion pour donner au Mercosur le coup de pouce dont il a besoin et il est impératif que le Brésil et l'Argentine le fassent ensemble» a souligné le président argentin au cours de la vidéoconférence organisée à l’occasion de la journée de l’amitié entre les deux pays.

Selon une déclaration de la présidence argentine, «c’est un jour très important pour l'Argentine et le Brésil et pour tout le continent» car «pour la première fois, nous avons commencé à réfléchir à l'intégration du continent».

De son côté, Jair Bolsonaro a souligné que le Mercosur, composé des deux pays ainsi que du Paraguay et de l'Uruguay, est le «principal pilier d'intégration» du Brésil et il a appelé à la création de «mécanismes plus souples et moins bureaucratiques» dans le cadre de l'organisation multilatérale.

Le président brésilien a également exprimé sa volonté de progresser dans des domaines d'intérêt commun, notamment dans le domaine du tourisme. À cet égard, il a ajouté : «Nos forces armées ont une excellente intégration. Nous renforcerons notre intégration dans les industries de la défense et progresserons dans la lutte contre le trafic de drogue et la criminalité transnationale».

En ce qui concerne la coopération bilatérale, Alberto Fernández a estimé que des progrès ont été réalisés en matière de sécurité et de forces armées avec le Brésil, qui est le principal partenaire commercial de l'Argentine: «et nous devons travailler ensemble sur la question de l'environnement, qui nous préoccupe beaucoup. Nous devons conclure un accord de préservation», a-t-il déclaré.

