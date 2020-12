Amérique Latine : Les peuples de l’Abya Yala renforcent leur unité et leur intégration

La rencontre des peuples et des organisations de l’Abya Yala pour la construction d’une Amérique plurinationale a débuté vendredi au siège de l’Union des Nations Sud-américaines (UNASUR), dans la localité de San Benito, dans le département de Cochabamba, Bolivie.

Elle avait pour objectif d’analyser les problèmes géopolitiques et de mener à bien des discussions qui permettent de se mettre d’accord sur de nouvelles tactiques et de nouvelles stratégies pour renforcer l’unité et l’intégration des différents espaces anti-impérialistes.

Les organisations siégeront les 18 et 19 décembre. au moins 1 000 invités internationaux indigènes, des personnalités de la politique et de la culture, entre autres, y participeront.

L’un des points centraux de cette rencontre sera la reprise du projet de la Communauté des Etats Latino-américains et Caribéens (CELAC), de l’Alliance Bolivarienne des Peuples de Notre Amérique – Traité de Commerce des Peuples (ALBA-TCP) et de l’ UNASUR.

Pour sa part, l’ex-président Evo Morales, dirigeant du Mouvement Vers le Socialisme (MAS), dans son intervention en session plénière, a déclaré : « Nous, les peuples originaires et les organisations de l’Abya Yala, proposons des assemblées constituantes pour des etats plurinationaux qui expriment la diversité des identités culturelles, la coexistence harmonieuse avec la Terre Mère et la reconstitution de la sagesse ancestrale. »

Morales a aussi écrit sur son compte Twitter : « La proposition d’Etat Plurinational est née du mouvement indigène originaire pour aller vers le Bien Vivre en encouragent le changement d’horizon de vie, en prenant soin de la vie, de la Terre Mère et en laissant de côté la prédation, le consumérisme et l’accaparement des richesses. »

Morales a critiqué fortement le système d’accumulation capitaliste : « Un système qui accapare et condamne des millions de frères à la faim. Des données du Crédit Suisse montrent que 42 personnes possèdent autant de richesses que 3 700 000 000 de personnes, ce qui encourage un modèle d’accumulation de la ric hesse en quelques mains et une plus grande pauvreté pour des millions de familles. »

Le président de la Bolivie, Luis Arce, a déclaré : « Nous sommes plus unis que jamais pour défendre et prendre soin de la Terre Mère. Nous avons reçu un héritage des pays développés qui ont progressé sans prendre soin de la nature. Aujourd’hui, c’est aux peuples originaires de l’Abya Yala de prendre soin de la Terre Mère. »

