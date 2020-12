Amérique latine : Une situation inhabituelle

Par Roberto Morejón

L'Amérique latine souffre énormément de la crise sanitaire causée par le Covid-19. La pandémie a en effet provoqué la pire crise économique, sociale et productive vécue depuis plus d'un siècle.

Vinicius Pinheiro, directeur régional pour l'Amérique latine et les Caraïbes de l'Organisation Internationale du Travail, a déclaré: L'impact de l’arrêt de la production des usines et du commerce caractérise le déclin économique actuel.

Avec une baisse de 7,7% du PIB en 2020, la crise se propage dans tous les secteurs économiques d'Amérique latine et des Caraïbes.

Le Mexique, le Venezuela, l'Argentine, le Guyana, Sainte-Lucie et Antigua-et-Barbuda sont en tête de liste des pays les plus touchés. Dans ces pays et dans d’autres également très affectés, on se souvient avec amertume d’un passé récent de graves difficultés économiques.

Désormais, le coronavirus a laissé son empreinte négative dans l'Amérique latine et les Caraïbes. Les analystes ont déclaré être en présence d'un moment sans précédent dans l'humanité et dans la région.

La pandémie s’est avérée très agressive pour l’Amérique Latine. Elle a mis à nu de grandes défaillances, un mauvais accès aux services de santé et de protection sociale, ainsi qu’une disparité de l’activité productive.

A cause de cette situation, le chômage a atteint des chiffres sans précédent, il dépasse 10% à l'heure actuelle.

Cet indicateur a été accentué car l'Amérique latine est la zone de la planète la plus touchée par la perte de capitaux étrangers.

Au milieu des statistiques sombres, les experts prévoient une légère augmentation du PIB régional pour 2021. Cette augmentation ne pourra s'améliorer qu'en 2024.

Pour y parvenir, l'arrivée des vaccins sera essentielle, si les pays riches laissent une marge de manœuvre aux plus vulnérables.

Les troubles sociaux, déjà observés au Chili, en Équateur, au Pérou et en Colombie, risquent d'affecter également la croissance économique.

Donc , en plus de ses inégalités ancestrales, la région fait face à un ennemi supplémentaire.

Édité par Francisco Rodríguez Aranega

http://www.radiohc.cu/fr/especiales/comentarios/242716-une-situation-inhabituelle-pour-lamerique-latine-et-les-caraibes