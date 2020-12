Argentine : Le journaliste Facundo Molares rentre au pays

Facundo est rentré en Argentine après avoir subi toutes sortes de tortures sous le Gouvernement de la dictature bolivienne. son retour est le fruit de la lutte de nombreuses organisations populaires et de personnes isolées qui se sont toujours opposées aux injustices et ont lutté pour les droits de l’homme.

Le Resumen Latinoamericano s’associe à la joie des camarades de la coordination qui a dirigé la bataille pour la libération de Facundo et nous adressons une accolade solidaire à son père Hugo Molares qui a fait tout ce qui est possible et impossible pour sauver son fils de l’enfer qu’il vivait.

Bienvenue, camarade Facundo, la lutte continue.

Facundo Molares Schoenfeld, le photographe de presse argentin arrêté en Bolivie pendant le coup d’Etat contre Evo Morales s’est rendu mercredi en Argentine après qu’un tribunal lui ait accordé la liberté provisoire.

Molares qui a fait plus d’1 an de prison préventive sous le gouvernement de fait de Jeanine Añez, accusé d’être le co-auteur présumé d’un homicide soi-disant commis avec un groupe d’activistes du MAS pendant les protestations qui ont suivi les élections de 2019.

Mercredi, le tribunal Montero de La Paz, Bolivie, a émis un ordre de libération provisoire de Molares qui était hospitalisé dans un hôpital de La Paz avec le coronavirus et des problèmes rénaux.

Aussi bien les organisations de droits de l’homme que la chancellerie argentine avaient demandé au Gouvernement bolivien de libérer Molares pour des raisons humanitaires. Des sources proches de Molares ont indiqué qu’il serait hospitalisé dans un centre médical de Buenos Aires pour finir de guérir et qu’ensuite, il se rendrait en Patagonie pour se retrouver sa famille et son père, Hugo Molares, juge de Paix à Trevelin, province de Chubut. La chancellerie argentine a fait savoir qu’en plus de se soigner, Molares, qui est toujours sous traitement, devra se présenter périodiquement au consulat de Bolivie.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/05/argentina-volvio-al-pais-despues-de-un-ano-de-injusta-prision-el-fotoperiodista-facundo-molares/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/12/argentine-le-journaliste-facundo-molares-rentre-au-pays.html