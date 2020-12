Argentine : Le projet de loi sur les grosses fortunes en débat au Sénat

Buenos Aires, 5 déc. (RHC).- Le Sénat argentin a entamé ce vendredi les débats du projet de loi de solidarité et de contribution extraordinaire des grandes fortunes, qui vise à lutter contre l'impact économique causé par la pandémie de coronavirus.

Le projet de loi vise à la création d’une contribution unitaire de solidarité de la part des contribuables ayant un patrimoine personnel supérieur à 2 millions de dollars.

Le but est de réunir environ 3,7 milliards de dollars, soit environ 34% du budget investi par l’État pour lutter contre le Covid-19.

Le projet de loi a été débattu à la mi-novembre à la Chambre des députés, ce qui a ouvert la voie, par un vote majoritaire, à la poursuite de son processus au Sénat du pays sud-américain.

Des parlementaires ont assuré qu'avec la perception de cet argent, le secteur de la santé serait renforcé, ainsi que les petites et moyennes entreprises (PME) grâce à des subventions et des crédits. De même, il est prévu de renforcer la compagnie des pétroles et de réaliser des travaux publics dans les secteurs populaires afin de créer massivement des emplois.

Édité par Francisco Rodríguez Aranega

