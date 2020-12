Bolivie : Des dégâts dans les équipements de l’usine d’ammoniaque et d’urée

Le gouvernement a déposé une plainte au pénal contre l’ex-ministre Víctor Hugo Zamora et des membres de l’YPFB pour la paralysie du complexe industriel de Bulo Bulo.

Après une inspection de l’usine d’ammoniaque et d’urée (PAU) de Bulo Bulo (Cochabamba), paralysée depuis les conflits politiques d’octobre 2019, le gouvernement et des membres de l’YPFB ont constaté des dégâts sur les turbines et les équipements électroniques du complexe industriel.

« Nous sommes très inquiets de voir ce gros investissement des Boliviens qui a céssé d’opérer pratiquement depuis novembre 2019, » a dit le président exécutif de Gisements Pétrolifères Fiscaux Boliviens (YPFB), Wilson Zelaya, selon un reportage de la presse de la compagnie pétrolière.

Cette paralysie a provoqué « d’importantes pertes pour le pays non seulement à cause du manque à gagner mais parce que la dynamique de plusieurs secteurs qui travaillaient autour de la production et de la commercialisation de l’urée a été affectée. »

Zelaya, le ministre des Hydrocarbures, Franklin Molina Ortiz, et le directeur exécutif de l’agence nationale des Hydrocarbures (ANH), Germán Jiménez, ont inspecté samedi l'usine de Cochabamba, le lendemain du jour où le Gouvernement de Luis Arce a déposé une plainte au pénal l’ex-ministre Víctor Hugo Zamora et 5 membres de l’YPFB pour la paralysie du complexe industriel de Bulo Bulo.

Le ministre Molina a déploré cette situation : « Ce que nous aovns vu est quelque chose qui fait peine. Cela nous fait peine en tant que Boliviens de voir ce qui s’est passé pendant 1 an, nous avons vu des magasins vides, des produits collés par absence de gestion des conditions logistiques. Les équipements qui sont endommagés vont demander une expertise technique et d’autre part, une évaluation financière, » a-t-il expliqué.

Entre temps, Zelaya a engagé tous les efforts de YPFB, la maison mère, des filiales et des succursales de l’entreprises pour faire un diagnistic le plus rapidement possible et réactiver les opérations. « Nous avons une équipe de spécialistes qui vont nous aider à mettre en œuvre rapidement tout ce qui a été planifié dans le courant des prochains jours. »

face à cette situation, les directions de la transparence de ce secteur ont déposé des plaintes contre Zamora, l’ex-président de YPFB Herland Soliz et d’autres membres pour conduite anti-économique et non respect de leurs devoirs.

On estime les pertes dues à la paralysie du complexe industriel à 160 000 000 de $.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/12/bolivia-autoridades-detectan-danos-en-turbinas-y-equipos-de-la-planta-de-amoniaco-y-urea/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/12/bolivie-des-degats-dans-les-equipements-de-l-usine-d-ammoniaque-et-d-uree.html