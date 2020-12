Bolivie : Le colonialisme nous a imposé sa nativité

Message de l'ex-vice-ministre de la décolonisation et de la dépatriarcalisation du ministère des cultures

Merci pour vos vœux mais je ne crois pas à la Nativité et à ses significations capitalistes. Cela me vient de ma famille, de mes grands-parents.

Papa et Maman, tous les 21 décembre, amenaient llink’i pour que nous tous, les frères, puissions avoir des petits moutons, des petites torches, des petites vaches, des chariots, notre imagination s'amusait jusqu'au lever du jour.

Ils nous expliquaient qu'une nouveau temps commençait, le temps de la Pachamama, que nous pourrions enfin manger des fruits, des poires, des pêches et danser sur de la musique gaie comme la moxeñada.

Aujourd'hui, le colonialisme nous a imposé sa nativité.

Les enfants ont appris ce que disent les commerciaux des médias : « Si ton papa t'aime, il t'offrira une PS5, ou un PC Gamer ou le téléphone portable le plus récent » et les papas, ils les atteignent par le journal et quand ils offrent à leur fils un jouet modeste, l'enfant pense : « mes parents ne m’aiment pas. »

Nous, les parents, nous mentons aux enfants en leur disant que s'ils se conduisent bien, Papa Noel leur apportera un beau cadeau. J'ai entendu une fillette de 10 ans dire : « J'ai découvert que ce n'est pas Papa Noël qui apporte les cadeaux, les parents les achètent mais depuis ce moment-là, je pense que mes parents m'ont toujours menti. »

Salzbourg est une ville d'Autriche. Mes camarades, à cause de mes questions sur la nativité, m'ont amené dans une église et m'ont montré un piano en m'expliquant que c'est avec ce piano qu'on a chanté pour la première fois dans cette église la chanson emblématique : « Nuit de paix, nuit d'amour. »

Il s'agissait d'une très vieille femme avec beaucoup de fils, elle les gardait en fredonnant : « quand j'aurai une nuit de paix, une nuit d'amour. » La religion catholique s'est approprié cette chanson et lui a donné son sens de noël actuel.

A cette époque aussi, dans ce qui est aujourd'hui l’Allemagne, il y avait un brave gros charbonnier qui aimait offrir des gâteaux aux enfants en hommage aux enfants qui n'en avaient pas.

Les rennes sont de la Suède, du Danemark ou de la Norvège

L'église catholique nous invente la naissance de l'enfant Jesús et pour en faire un culte, invente la nativité.

Elle recrute le brave gros charbonnier allemand comme Papa Noël, l'entoure de rennes suédois qui tirent ses traineaux, lui incorpore la chanson de la dame de Salzburg et c'est bon.

Le capitalisme ne perd pas de temps, vêt le Papa Noël de rouge et de noir, les couleurs de Coca Cola et fait de la nativité une pure affaire commerciale.

Tout cela conduit à ce qu'aujourd'hui, par exemple, en Bolivie, l'église catholique n'a jamais été du côté des pauvres comme le prêche Jesús, l'église catholique est du côté des riches, soutient le coup d'Etat des puissants, se tait et occulte les massacres de Sacaba et Senkata. Ça a toujours été comme ça, une histoire d'agression permanente des peuples indigènes, de leurs cultures, de leurs langues, de leurs spiritualités, le christianisme fait une fixation là-dessus.

Et j'ai appris le monde de la dualité, tout est dualité masculin féminin. La spiritualité aussi est masculine et féminine.

Le 21 juin, c'est le nouvel an des Andes, de l'Amazonie, c'est le jour du tayta INTI, la spiritualité masculine commence et finit le 20 décembre.

Le 21 décembre, c'est le jour des Illas – ispallas, le jour de la Pachamama, la spiritualité féminine commence.

A partir d'aujourd'hui, nous écouterons et nous danserons sur de la musique gaie, des tarqueadas et moxeñadas; las tarqueadas et les moxeñadas ne se dansent pas et ne s'écoutent pas tout le temps.

Tout a son temps.

Le temps de la Pachamama, le temps de l'abondance, des fruits, de la musique... La vie se renouvelle à partir de la Terre Mère.

Nous devons rétablir les équilibres.

C'est aussi le moment de réfléchir, de penser, de construire...

De nouveaux paradigmes.

Une nouvelle spiritualité.

Un nouveau système de croyances.

Un nouvel évangile parcourt le monde depuis la Bolivie , c'est l'évangile de la Terre Mère, l'évangile de la Pachamama.

Plus d'insoumission pour plus de dignité !

