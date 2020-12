Bolivie : Les dégâts causés par le Gouvernement de fait aux entreprises

L’ex-président de la Bolivie, Evo Morales, a qualifié pardi d’irréparables dégâts causés par le gouvernement de fait dirigé par Jeanine Áñez à l’économie du pays.

Sur Twitter, le dirigeant du Mouvement Vers le Socialisme (MAS) a divulgué le reportage intitulé « L’usine de Urea perd 257 000 000 de $ en 1 an et met à la retraite 84% de ses travailleurs » publié dans un journal local.

Les dégâts mensuels causés au plus important complexe pétrochimique du pays, construit en 2017, sont de 21 400 000 $ environ, dit dans le reportage le président de la chambre départementale des hydrocarbures et de l’énergie de Cochabamba, Cristian Torrico.

Non seulement ils ont démantelé l’Etat Plurinational mais ils ont détruit le modèle économique, social, communautaire et productif, l’un des plus réussis d’ Amérique qualifié par beaucoup d’économistes étrangers comme le modèle économique socialiste le plus réussi du monde, qu’on appelle « le miracle bolivien. »

— Luis Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) 7 décembre 2020

Actuellement, cette usine, paralysée en novembre 2019, ne fournit plus le marché agricole international ni le marché agricole national alors que la mise à la retraite de son personnel spécialisé et son remplacement par des employés non préparés à ce travail ont causé des pannes et des dégâts à l’équipement dont augmenter le prix des réparations et retardent sa mise mise en marche.

Pour sa part, le ministre du développement de la production et de l’économie plurielle, Néstor Huanca, souligne que sous le Gouvernement de fait, différentes entreprises ont frôlé la faillite à cause de l’improvisation dans la gestion de l’appareil de production, de la mentalité néo-libérale et de l’absence d’investissement public.

Aujourd’hui, nous affrontons un déficit fiscal très grave, même pas vu à l’époque d’hyperinflation des années 80. Aujourd’hui, nous avons la récession économique la plus forte de l’histoire, une augmentation de la pauvreté, des inégalités et une augmentation exponentielle de l’endettement intérieur et extérieur.

— Luis Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) 7 décembre 2020

Evo a dénoncé le fait que les membres du Gouvernement de fait avaient la volonté de conduire à la faillite les usines de production appartenant au peuple bolivien et d’aplanir le chemin vers leur privatisation.

Huanca a rappelé que pendant la période néo-libérale, l’Etat bolivien avait subi un pillage sans discernement alors que le modèle économique, social, communautaire et productif mis en place sous la gestion d’ Evo Morales et du MAS (2006-2019) encourageait le développement du pays et la redistribution des richesses.

L’actuel président Luis Arce a repris cette politique et il a signalé que la mauvaise gestion économique de Jeanine Áñez a contribué à aggraver la crise économique provoquée par le coronavirus.

Le programme financier 2020, conçu par le ministère de l’économie, prévoit une décroissance de 8,4% et une inflation accumulée de 1,1% cette année.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/bolivia-revelan-danos-gobierno-de-facto-empresas-20201208-0113.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/12/bolivie-les-degats-causes-par-le-gouvernement-de-fait-aux-entreprises.html