Bolivie : Une loi d’amnistie pour les personnes persécutées par le Gouvernement de fait 

Le Gouvernement démocratique du président Luis Arce prépare 2 décrets suprêmes pour gracier, amnistier et réparer les dommages occasionnés à au moins 1 500 personnes accusées et persécutées politiquement par la dictature de Jeanine Áñez.

Le décret d’amnistie et de grâce a été présenté à l’unité d’analyse des politiques sociales et économiques et sera ensuite soumis à l’attention du cabinet ministériel. Il a été élaboré pour résoudre de façon globale le problème des personnes accusées et persécutées politiquement par la dictature de Jeanine Áñez qui a duré presque 1 an.

« Nous voulons travailler à la réparation des dommages causés par ces procédures et par le coup d’Etat lui-même. Il y a des blessés, des morts, des familles de morts qui demandent réparation, » a déclaré le vice-ministre de l’Intérieur.

