Brésil : Bolsonaro face au désastre électoral

Par Dario Pignotti

Jair Bolsonaro a subi une défaite incontestable lors des ballottages qui se sont déroulés à San Pablo et Rio de Janeiro, entre autres capitales, ce qui a créé un cadre politique incertain. Dans l’immédiat, il a vu comment ses adversaires ont gagné des positions stratégiques et sur le long terme, il a compris que sa réélection ne peut être considérée comme certaine. La fantôme de «Jair le bref», ce dirigeant d’extrême-droite qui a fait une ascension vertigineuse mais n’a gouverné que pendant un mandat commence à survoler Brasilia.

Brunos Covas, du parti de la Social-démocratie Brésilienne, de droite mais pas fasciste, a été réélu à San Pablo et immédiatement, il a fait la fête avec son coreligionnaire, le gouverneur Joao Doria, pré-candidat à la présidence en 2022. Bolsonaro était déjà un vaincu certain dans cette métropole qui est la locomotive du pays étant donné que son protégé Celso Russomano n’avait même pas réussi à aller au second tour aux élections du 15 novembre.

A Río de Janeiro, Eduardo Paes, du parti Démocrates de droite a gagné contre le pasteur , Marcelo Crivella, soutenu par le Président. Cette défaite est de la même importance que celle de San Pablo mais a frappé plus durement le clan Bolsonaro qui a sa base territoriale dans cette ville et y est allié avec les milices para-policières. Vaincu au second tour comme au premier, l’ancien capitaine a opté pour une sortie déconcertante : imiter son collègue étasunien Donald Trump en dénonçant une fraude le jour même.

Il a affirmé avoir des informations en provenance de sources sui lui sont propres selon lesquelles « il y a eu beaucoup de fraude ici (aux USA) où on attend que l’affaire arrive à la Cour Suprême. De ces déclarations faites dimanche après qu’il ait voté dans une villa militaire de Río de Janeiro, on induit qu’il n’a pas prévu de reconnaître la victoire du démocrate Joe Biden. Une telle loyauté envers le républicain Trump alarme la droite et l’extrême-droite et même une partie des généraux qui ont soutenu son arrivé au Palais du Planalto en 2019.

Lors de la même conférence de presse, il a réitéré ses doutes sur les urnes électroniques brésiliennes et a proféré en toutes lettres des menaces concernant une éventuelle fraude qui n’existe que dans son imagination. Il faut le dire, il a semé le doute sur les élections municipales de dimanche et il a donné une idée de ce que pourrait être son éventuelle bataille juridique à la Trump s’il n’est pas réélu en 2022. Evidemment, sa tirade sur les urnes et la fraude ne parvient pas à dissimuler vers où se dirige Bolsonaro. Son ennemi continue d’être la démocratie.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/30/brasil-bolsonaro-ante-el-desastre-electoral/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/12/bresil-bolsonaro-face-au-desastre-electoral.html