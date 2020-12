Brésil : Une autre victoire judiciaire pour Lula 

Brasilia, 29 déc (RHC) Le juge Ricardo Lewandowski, du Tribunal Suprême Fédéral du Brésil a statué ce lundi en faveur de l’ex-président Luiz Inacio Lula da Silva. Il a décidé que la défense de Lula pourra accéder à des messages liés à des cybercrimes.

En vertu de l'opération Spoofing, la police fédérale a découvert une série de conversations et messages entre Sergio Moro, alors en charge du procès intenté contre Lula et Deltan Dallagnol, coordinateur de l'opération Lava Jato. Ces messages, révélés par le site The Intercept Brasil, ont mis à nu le manque d’impartialité de l’ex-magistrat et son influence sur les procédures et les stratégies de Lava Jato ainsi que ses claires intentions de condamner Lula sans preuves.

La décision de Lewandowski, représente une victoire judiciaire pour le fondateur du Parti des Travailleurs. En vertu de cet arrêt, le Juge du dixième Tribunal Pénal Fédéral du District partagera le contenu des messages avec les avocats de l’ex-dirigeant ouvrier.

