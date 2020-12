Colombie : Les Etats-Unis reconnaissent l’échec du « Plan Colombie »

La Commission Politique pour les Drogues de la Chambre des Représentants des Etats-Unis, composée de démocrates et de républicains, a révélé une enquête dans laquelle elle affirme que le « Plan Colombie » signé par le Gouvernement de Bogotá et de Washington il y a 20 ans, « a été un échec » en matière de production et de trafic de drogues.

Le rapport indique que depuis 20 ans, les Etats-Unis, de loin le principal marché de drogues de la planète, a assigné 11 600 000 000 de $ à la Colombie pour en finir avec le trafic de drogues.

En 2019 a été atteint le chiffre record de 212 000 hectares de coca cultivée, dit le document. Il évoque aussi l’augmentation de la violence, les assassinats de dirigeants sociaux et d’anciens guérilléros au milieu des combats des paramilitaires trafiquants de drogues pour le contrôle du territoire.

La commission législative étasunienne conseille d’arrêter l’envoi d’équipes chargées de détruire les cultures et de forces militaires dans les zones lointaines de la Colombie parce que c’est « une perte de temps et de ressources. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

