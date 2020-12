Cuba : Augmentation  des salaires et les pensions à partir du 1er janvier

La Havane, 12 décembre (Prensa Latina) Cuba augmentera les salaires et les pensions à partir du 1 janvier dans le cadre de l’organisation monétaire que le pays met en place aujourd’hui. Le président cubain, Miguel Diaz-Canel, a annoncé jeudi l’élimination du peso cubain convertible (CUC) à partir de 2021 et l’utilisation du peso cubain (CUP) pour toutes les opérations sur l’île avec un taux de change par rapport au dollar de 24 pour 1.

L’unification monétaire et de change, selon les autorités, implique l’élimination de certaines subventions indues et donc la transformation des revenus de la population.

Ainsi, le salaire minimum passera à 2.100 pesos (au taux officiel par rapport au dollar) et les pensions accordées par le Régime Général de Sécurité Sociale augmenteront en fonction d’une échelle allant de 1.528 pesos à 1.733 pesos, indique le Journal officiel de la République no 69.

Selon la disposition, les travailleurs sont divisés en 32 groupes de complexité, selon la fonction qu’ils exercent, et les salaires iront de deux mille cent à neuf mille cinq cents pesos.

En outre, la réglementation prévoit le maintien des paiements pour conditions de travail anormales, pour travail de nuit et pour le niveau scientifique des employés.

Dans son allocution à la radio et à la télévision, accompagné de Raúl Castro, premier secrétaire du Parti communiste de Cuba, le mandataire a reconnu que cette réforme 'n’est pas sans risques' et peut provoquer inflation et spéculation sur les prix.

Il a toutefois assuré que personne ne serait laissé pour compte, malgré la suppression déjà prévue de subventions pour certains produits et services.

Le chef de l’État a précisé que la dénommée Tarea Ordenamiento (Mission Organisation) n’est pas une thérapie de choc, mais contribuera à stimuler l’intérêt pour le travail et contribuera au développement économique national.

Dans ce sens, le vice-premier ministre et titulaire de l’Economie et de la Planification, Alejandro Gil, a affirmé ce vendredi que la réorganisation monétaire, avec le peso comme unique monnaie nationale, est une mesure profonde et nécessaire pour le bien de tous.

https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885267:cuba-augmentera-les-salaires-et-les-pensions-a-partir-du-1er-janvier&opcion=pl-ver-noticia&catid=39&Itemid=101