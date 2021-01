Cuba : Baisse des tarifs de l’électricité et du gaz

La Havane, 30 déc. (RHC).- Cuba a ajusté des aspects importants de l'ordre monétaire, qui entrera en vigueur le 1er janvier sur la base du respect des critères émis par la population.

Sur la base des décisions générales dans le cadre de la Tâche Mise en ordre, de nouveaux prix ont été publiés pour des produits et services importants tels que la consommation d'énergie.

Mais après avoir écouté les critères de la population, le gouvernement a décidé de réajuster les valeurs à la baisse.

Marino Murillo, chef de la Commission pour la mise en œuvre des orientations du Parti Communiste de Cuba à cet égard, a expliqué la décision de réduire les tarifs d'électricité précédemment approuvés, ainsi que le prix de détail du gaz liquéfié, en raison de leur utilisation dans la cuisson des aliments.

Il a souligné qu'il s'agit là de questions pratiques de l'économie qui nécessitent une évaluation de la mesure de ce que l'économie peut supporter, compte tenu de la crise mondiale déclenchée par la pandémie de Covid-19 et du renforcement du blocus étasunien.

Il a souligné qu'avec la décision adoptée, 97,8 % des ménages cubains bénéficieront de la réduction des tarifs d'électricité. Les nouveaux tarifs entreront en vigueur le 1er janvier dans le cadre de l'ordre monétaire du pays.

Ainsi, ceux qui consomment moins de 500 kilowatts (97,8 %) conserveront l'énergie subventionnée et elle sera plus chère pour ceux qui dépensent plus que ce montant, a déclaré le fonctionnaire.

Le ministre de l'Énergie et des Mines, Liván Arronte, a expliqué la composition de la matrice énergétique de la nation antillaise, où 95 % de l'électricité provient de combustibles fossiles, bien qu'ils s'efforcent d'accroître l'utilisation de sources renouvelables. Il a tenu à souligner que 48 % des matières premières utilisées sont importées.

Édité par Francisco Rodríguez Aranega

