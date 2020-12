Cuba : Dialogue avec des jeunes sans engagement avec les États-Unis

La Havane, 7 décembre (RHC).- Le ministre de la Culture, Alpidio Alonso et d’autres autorités culturelles de Cuba se sont entretenues cette fin de semaine à La Havane avec des jeunes artistes et créateurs dont le travail n'est pas engagé envers les intérêts des États-Unis.

Au siège du ministère de la Culture, Alpidio Alonso, le vice-ministre Fernando Rojas, le président de la Casa de las Américas, Abel Prieto, le président de l'Union des Écrivains et Artistes de Cuba, Luis Morlote, et le président de l'association Hermanos Saíz, Rafael González, ont reçu une représentation de la jeunesse.

Parmi les personnes présentes figuraient l'artiste visuel Humberto Díaz, le photographe Gabriel Guerra Bianchini, le producteur audiovisuel Joseph Ros, l'acteur Reinier Díaz et le musicien Jota Barrioz.

Le journal Granma rappelle que certains d'entre eux étaient présents, le 27 novembre dernier, dans une congrégation de personnes devant le ministère de la Culture avec des revendications diverses.

Le ministre de la Culture, Alpidio Alonso, a défini comme objectif de la réunion «l'échange en toute transparence, comme nous l'avons toujours fait».

Il a rappelé que la politique culturelle de la plus grande des Antilles est basée sur une interaction directe et que «plus il y a de dialogue, mieux les institutions fonctionnent».

Pour sa part, le musicien cubain Christopher Simpson a souligné que l'échange est important et doit être systématique.

Vendredi, le ministre de la Culture avait déclaré qu'il ne rencontrerait pas les personnes ou les médias «qui ont un contact direct et qui reçoivent des fonds, un soutien logistique et un appui de propagande du gouvernement des États-Unis et de ses fonctionnaires».

Ce vendredi également, Fernando Rojas a garanti la tenue rapide d'une série de réunions entre les institutions et les représentants de l'art, dans le prolongement du processus de débats critiques initié il y a des années dans le domaine de la culture.

Édité par Francisco Rodríguez Aranega

http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/241666-cuba-dialogue-avec-des-jeunes-sans-engagement-avec-les-etats-unis