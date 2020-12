Cuba : La Brigade Henry Reeve au Panama

Panama, 24 décembre (Prensa Latina) Dans la matinée de ce jeudi, 10 brigades de professionnels de la santé cubains sont arrivées au Panama pour collaborer à la prise en charge des personnes infectées par la Covid-19 au moment le plus critique de la pandémie dans ce pays.

Lydia Margarita González, ambassadrice de Cuba dans cette nation d’Amérique centrale, et Nadja Porcell, directrice générale de la santé au Ministère de la Santé (Minsa) local, se sont rendues au terminal aérien Tocumen de la capitale et ont accueilli les 231 membres du contingent médical antillais Henry Reeve, spécialisé dans l’assistance aux victimes de catastrophes naturelles et d’épidémies graves.

Les autorités sanitaires panaméennes ont annoncé cette semaine que, face à la situation critique et au manque de spécialistes, elles ont fait appel à l’aide extérieure de professionnels de Cuba et des États-Unis, pays qui fourniront le plus de personnel qualifié, outre le Mexique, la Colombie et le Venezuela, selon la source.

Hier, le ministre de la Santé, Luis Francisco Sucre, a annoncé qu´arriveraient cette semaine les premiers spécialistes étrangers, qui travailleront temporairement dans des endroits critiques de la capitale, la province voisine de Panama Ouest et la province occidentale de Chiriquí, tout en confirmant l’aide de l’Organisation Panaméricaine de la Santé (OPS) pour la certification des curriculum vitæ des spécialistes étrangers.

Par ailleurs, la Gazette officielle a publié ce mercredi la résolution de l’Exécutif qui a autorisé le Minsa à signer l’Accord de coopération pour l’intervention d’urgence avec son homologue cubain pour 'trois mois prorogeables'.

Le document prévoit qu’il y aura 10 équipes composées de médecins, d’infirmières et d’assistants formés pour faire face aux catastrophes et aux épidémies graves, afin de fournir des services dans différents territoires et centres de soins de santé communautaires et hospitaliers au Panama.

Le docteur Carlos Pérez sera à la tête des brigades cubaines, et ce après avoir accompli avec succès une mission similaire dans la région italienne de Lombardie, où 52 professionnels de santé insulaires sont restés de mars à mai derniers quand cette zone vivait 'un moment d’incertitude et de danger inouï', selon Stefania Bonaldi, maire de la municipalité de Crema.

Jusqu’à hier, le Panama a accumulé 3.664 morts et 220.261 cas de Covid-19, depuis le premier cas signalé le 9 mars dernier, mais en novembre une augmentation agressive des infections a commencé, les capacités hospitalières étant dépassées, ce qui a obligé à improviser des accueils de malades dans les centres de conventions, les gymnases et autres tentes.