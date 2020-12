Cuba : La CELAC est importante en tant qu’instance de concertation politique

La Havane, 26 décembre (Prensa Latina) Le ministre cubain des Affaires Étrangères, Bruno Rodriguez, a réaffirmé aujourd’hui l’importance de la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes (Celac) en tant qu’espace d’échange et de dialogue régional.

Dans un message publié sur son compte Twitter, le titulaire des relations extérieures a réaffirmé le soutien de son pays à la présidence par intérim du Mexique à la tête de l’organisme.

'Nous avons le devoir de préserver son mandat fondateur en tant que forum de concertation politique qui réunit pour la première fois les 33 États de Notre Amérique', a manifesté Rodriguez.

Lors de la XXe Réunion des Chanceliers de la Celac, qui s’est tenue de manière virtuelle en septembre dernier, il a été convenu à l’unanimité que le Mexique resterait à la tête de l’entité durant 2021.

Les membres du bloc se sont accordés à dire que la présidence actuelle a généré des avancées substantielles et promu les meilleurs outils pour faire face à la pandémie de Covid-19 et pour l’intégration latino-américaine et caribéenne.

La Celac est le forum le plus représentatif de la région et rassemble les 33 pays d’Amérique latine et des Caraïbes.

Le bloc offre un espace par excellence de dialogue, de concertation et de coopération pour relever les défis auxquels est confrontée la communauté dans son ensemble, et permet à la région de se présenter d’une seule voix devant le monde.

