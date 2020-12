Cuba : La FAO reconnaît les efforts de Cuba pour garantir la souveraineté alimentaire

La Havane 3 déc. (RHC)- L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a reconnu ce mercredi les efforts déployés par Cuba pour garantir l'approvisionnement en aliments de sa population et la souveraineté alimentaire.

C'est ce qu'indique le rapport «Panorama de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Amérique Latine et dans les Caraïbes 2020», rendu mercredi. Le rapport analyse ces questions dans la région et appelle les gouvernements à concentrer leurs investissements et leurs politiques sur la lutte contre les profondes inégalités qui sont en train de se créer.

Lors de la présentation de l'étude, Ricardo Rapallo, chargé de la FAO pour l'Amérique Latine et les Caraïbes, a déclaré que, parmi d'autres initiatives notables, le rapport met en évidence l'inclusion du droit humain à l'alimentation à Cuba dans la réforme constitutionnelle qui a eu lieu en 2019.

Il énumère également le travail que des institutions cubaines ont effectué dans le cadre du plan national de sécurité et de souveraineté alimentaires et le travail qui est actuellement en cours dans la révision de la loi sur la sécurité et la souveraineté alimentaires.

Le haut fonctionnaire a également souligné l'importance que la FAO accorde au programme approuvé en mars dernier sur le Fonds vert pour le climat, qui, entre autres, travaillera avec 250 mille petits et moyens producteurs agricoles à Cuba sur des mesures de résilience de leurs systèmes de production au changement climatique.

Il a également souligné comme une contribution importante à l'alimentation de la population, le programme d'approvisionnement qui est promu au niveau municipal à Cuba.

Le rapport de la FAO avertit que la pandémie de Covid-19 frappe la région alors que la sécurité alimentaire était déjà en déclin: le nombre de personnes touchées par la faim a augmenté de 13 millions au cours des cinq dernières années seulement.

Édité par Francisco Rodríguez Aranega

