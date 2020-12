Cuba : Les clefs de la réorganisation monétaire

Par Alberto Corona

La Havane, 12 décembre (Prensa Latina) En plus des circonstances difficiles dans lesquelles l’économie évolue, Cuba s’apprête aujourd’hui à ôter des entraves à son développement avec l’entrée en vigueur l’année prochaine de l’unification monétaire et de change.

De nature interdisciplinaire et transversale, qui implique, en outre, l’élimination de subventions excessives et de gratuité indues, ainsi que la transformation des revenus, cette tâche est considérée par les plus hautes autorités du pays comme indispensable.

DE QUOI S’AGIT-IL ?

À partir du 1er janvier, Cuba se réveillera avec le peso comme unique monnaie nationale, à un taux de change unique de 24 pesos (CUP) pour un dollar, ce qui implique la cessation de la circulation du peso cubain convertible (CUC).

À compter de cette date, 19 résolutions du Ministère du Travail et de la Sécurité sociale concernant les salaires, les pensions et les prestations d’assistance sociale seront appliquées.

Ces mesures visent une meilleure redistribution de la richesse afin que les salariés et les retraités améliorent leur pouvoir d’achat.

Elles favorisent également une plus grande transparence dans les relations entre les différents acteurs économiques, y compris les formes de gestion non étatiques.

En outre, elles visent à faire du travail la principale source de revenus, tout en stimulant la création de conditions propices à la prospérité.

IMPACT DE LA CESSATION DE LA DUALITÉ MONÉTAIRE

Cuba dispose actuellement de deux monnaies en circulation : le peso (CUP) et le peso cubain convertible (CUC) à un taux de change pour la population (25 CUP= 1 CUC = 1 USD), et un autres pour les personnes juridiques (1 CUC = 1 CUP = 1 USD).

Cela crée une confusion dans la mesure des coûts réels de l’activité des entreprises et fausse les analyses de rentabilité.

Ainsi, selon le président Miguel Diaz-Canel, la mission de réorganisation monétaire et de change ôte les entraves concernant la plupart des questions en suspens en matière économique, bien qu’il ait reconnu que cela ne constituait pas en soi la solution à tous les problèmes économiques et financiers accumulés.

Cependant, a-t-il estimé, ces mesures doivent bien conduire à l’augmentation de la productivité du travail et à une performance plus efficace des forces productives.

CONTEXTE

Dans les années 90 du siècle dernier, l’extinction de l’Union des Républiques socialistes soviétiques et la désintégration du camp socialiste ont durement frappé la nation caribéenne.

Parallèlement, le blocus économique, commercial et financier imposé par les États-Unis depuis plus d’un demi-siècle a été renforcé, ce qui a aggravé les pénuries de produits sur les marchés de détail et provoqué de forts déséquilibres monétaires.

Ainsi, le CUP a perdu son pouvoir d’achat et ses fonctions comme moyen de change, réserve de valeur et unité de compte, tout en facilitant les conditions d’une dollarisation de fait, manifestée sur le marché informel.

Cependant, la dollarisation n’a jamais atteint la totalité de l’économie, puisque les salaires, la sécurité et l’assistance sociale, les services, les produits réglementés, entre autres activités, se sont poursuivis en pesos cubains.

Par la suite, en 2003 et 2004, le niveau de reprise économique atteint a permis le début du retrait de la circulation du dollar, qui a été remplacé par le CUC.

À partir de ce moment-là, les deux monnaies nationales, le peso cubain et le peso convertible, coexistaient dans la commercialisation des produits dans le pays, établissant ainsi une dualité monétaire.

C’est alors qu’en 2011, à partir des Lignes directrices du VIe Congrès du Parti communiste de Cuba, l’unification est alors décidée comme orientation dans le cadre du processus d’organisation monétaire dans la nation.

