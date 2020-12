Cuba : Réduction des taxes sur le secteur privé

La Havane, 18 décembre (RHC) La charge fiscale du secteur privé à Cuba sera allégée en 2021 dans le cadre de l'ordre monétaire du pays, a annoncé la ministre des Finances et des Prix, Meisi Bolaños, devant l'Assemblée nationale.

Elle a expliqué que cette décision permettra aux formes de gestion non étatiques d'assumer une partie de l'augmentation des coûts des principaux intrants, des matières premières et des services qu'elles doivent contracter pour le développement de leurs activités.

Dans le cas des producteurs agricoles, elle a déclaré qu'ils ne paieront que cinq pour cent de ce qui est déclaré comme revenu personnel en 2021, une mesure qui devrait contribuer à la stabilité des prix sans qu'ils ne perdent de bénéfices.

Dans le même temps, les gouvernements provinciaux et municipaux sont habilités à établir des primes totales ou partielles dans le paiement des tarifs sur les ventes et les services aux formes de gestion non étatiques afin d'empêcher les augmentations de prix.

