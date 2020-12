Cuba : Yo sí puedo : Une méthode d’alphabétisation qui marque la différence

Par María Josefina Arce

La méthode cubaine d’alphabétisation "Yo sí puedo" (Moi, oui, je peux) est arrivée au Panama en 2007 et elle a fait naître un espoir pour des dizaines de milliers de personnes dans ce pays.

Reconnue pour son efficacité par des organismes internationaux, le programme a été appliqué dans le cadre de l’initiative « Muévete por Panama » (Bouge-toi pour le Panama) et 77 mille 230 personnes qui ne savaient ni lire ni écrire en ont bénéficié jusqu’à présent.

Actuellement, 146 salles de classe où la méthode est appliquée fonctionnent au Panama. Cette méthode est née à l’initiative du leader historique de la Révolution Cubaine, Fidel Castro, comme une modeste contribution aux efforts mondiaux en faveur de l’éradication de l’analphabétisme.

628 élèves en bénéficient actuellement dont plus de la moitié sont des personnes âgées, 67% des femmes et 35% appartenant à des ethnies indiennes de ce pays.

Le Panama cherche à encourager l’application de Yo sí Puedo pour porter à 5 mille le nombre de personnes alphabétisées par an d’ici 2024 dans le but d’inclure plus de jeunes et de personnes du troisième âge.

Là où la méthode cubaine a été mise en marche l’on a obtenu l’insertion de beaucoup de personnes dans le développement économique et social du pays ou la région, améliorant la qualité de la vie.

Économique et flexible pour sa capacité d’être adapté à n’importe quel pays ou communauté, Yo sí puedo, a eu ses antécédents dans le travail réalisé par des enseignants cubains en Haïti où ils ont mené à bien une campagne d’alphabétisation par radio.

Actuellement elle est disponible dans plusieurs langues, ainsi que dans le système Braille pour garantir son accès à un plus grand nombre de personnes.

En Amérique Latine et dans les Caraïbes, en Afrique, en Océanie et en Europe cette méthode a été et est présente. Elle a reçu en 2006 le Prix Roi Sejong que décerne l’UNESCO l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture.

Plus de 10 millions de personnes ont appris à lire et à écrire dans 30 pays du monde grâce au programme cubain d’alphabétisation, une nouvelle preuve de l’engagement de Cuba envers le bien-être des peuples.

Édité par Reynaldo Henquen

