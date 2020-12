Equateur: Des membres du Congrès des Etats-Unis demandent des élections « libres et équitables»

Quito, 19 déc. (RHC).- 13 élus démocrates du Congrès des Etats-Unis ont demandé au secrétaire d'Etat Mike Pompeo d’engager un «dialogue d'urgence» avec le gouvernement équatorien pour garantir des «élections libres et équitables» en février 2021.

«Mes collègues de la Chambre et moi, nous avons écrit au secrétaire d’État, Mike Pompeo pour lui demander d'exhorter le président Moreno à mettre fin aux violations des droits de l'homme et à l'oppression politique tout en veillant à ce que les prochaines élections soient libres, justes et inclusives», a écrit sur son compte Twitter le représentant Raul Grijalva.

Le gouvernement de Lenin Moreno a tenté d’empêcher la participation d’opposants aux présidentielles de février 2021, dont Andrés Araujo, le candidat de l’UNES, l’Union Nationale pour l’Espoir, proche de l’ex-président Rafael Correa et aujourd’hui en tête des intentions de vote.

Source : Russia Today

Édité par Francisco Rodríguez Aranega