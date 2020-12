Equateur : La préfecture exige la restitution de l’immeuble de l’UNASUR

Par María Isabel Burbano

Quito, 03 déc (La Calle). La préfète de Pichincha, Paola Pabón, a indiqué jeudi qu’elle fera appel à la clause qui dit que la propriété sur laquelle est construit l’immeuble de l’UNASUR est la propriété du Conseil Provincial et que, par conséquent, il ne pourra pas être utilisé pour stocker du patrimoine national.

« Dès l’instant où le Gouvernement, en portant atteinte à l’intégration sud-américaine, a décidé de dénoncer le traité, c’est à dire de quitter l’UNASUR, nous, nous aovns prévenu que la propriété sur laquelle est construit l’immeuble est la propriété du Conseil Provincial, » a déclaré la préfète.

Le propriétaire

Pabón, a ajouté que le gouvernement de Pichincha avait donné le terrain à l’UNASUR et que son siège était déplacé, il reviendrait à son propriétaire : « Cela nous inquiète et nous fait de la peine. Nous avons exprimé verbalement et par écrit à la chancellerie notre malaise parce qu’ils sont en train de disposer de ce bien sans en avoir averti le gouvernement provincial. »

La préfecture a installé une table de dialogue avec la chancellerie pour réoudre ce problème mais le gouvernement Central n’a pas fait d’offre d’achat et n’a pas prévu de rendre l’immeuble.

Le ministère de la culture

Le 6 novembre dernier, le ministère des Affaires Etrangères a signé un accord inter-institutions avec le ministère de la culture pour la remise et la réception de l’immeuble de l’UNASUR à la Mitad del Mundo.

La destination, l’utilisation, l’entretien, la sécurité, l’administration et les coûts de conservation et de maintenance de l’immeuble sont de la responsabilité du ministère d’Etat depuis le 8 juillet dernier. Cette structure hébergera 46 000 pièces archéologiques appartenant au patrimoine qui reposent actuellement dans l’immeuble Aranjuez. Le travail de démontage et de transport commencera à la mi-novembre.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

