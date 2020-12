Nicaragua : Nationalisation des entreprises de l’énergie

L’Etat du Nicaragua assumera le contrôle et la direction administrative des 2 entreprises qui distribuent et commercialisent l’énergie électrique, suite à l’approbation de la loi pour l’assurance souveraine et la garantie de la fourniture de l’énergie électrique à la population nicaraguayenne qui garantira non seulement la couverture mais aussi la qualité de l’énergie électrique dans le pays et la possibilité de continuer à réduire ses coûts.

Cette loi a été approuvée ce lundi 21 décembre par 75 voix pour lors d’une session plénière de l’Assemblée Nationale et « permettra de continuer à réduire le coût de l’énergie et d’investir plus dans ce secteur, » a expliqué la députée Jenny Martínez, présidente de la commission des infrastructures et des services publics du Parlement.

Lors de cette session, le président du groupe Unité Libérale (BUL), le député Mario Asensio Flores a déclaré que par décision unanime de ses membres, ce groupe soutient l’approbation de cette loi et considère comme « indispensable de prendre en considération le fait que l’accès aux services publics essentiels comme al santé, l’éducation, l’eau potable et l’assainissement, le transport, les télécommunications et l’énergie est un droit de l’homme fondamental et pour cette raison, doit être une priorité de l’Etat. »

