Pérou : Le Congrès vote la confiance à Sagasti

Le Congrès péruvien a exprimé jeudi sa confiance env ers le cabinet du président par intérim Francisco Sagasti.

Par 111 voix pour, 7 contre et 1 abstention, le Parlement a approuvé le nouveau cabinet dirigé par Violeta Bermúdez, lors d’une session qui a duré 3 heures.

« C’est quelque chose inédite et ça me donne la possibilité d’avancer dans ce débat. La situation, dans notre pays, ne peut pas attendre, » a déclaré Bermúdez et elle a affirmé qu’on avait réussi à tendre des ponts importants entre l’Exécutif et le Législatif.

Puis, elle a exposé l’ordre du jour politique du président par intérim jusqu’en juillet 2021.

La session du Congrès s’est tenue au milieu des manifestations des travailleurs ruraux qui ont fait 1 mort à cause de la répression de lapolice.

