Venezuela : Arrestation du propriétaire d’un bateau qui a fait naufrage entre Güiria et Trinidad

Le 12 décembre, le bateau ‘Mis Recuerdos’ a fait naufrage sur les côtes de Güiria, dans l’état de Sucre. 20 personnes sont mortes dans l’accident. Ce bateau transportait 21 personnes qui se rendaient de Güiria à Trinidad, sans respecter les mesures minimales de sécurité. le propriétaire supposé du bateau, Luis Alí Martínez (V-9.937.374), a été arrêté. Il est impliqué dans des affaires de traite d’êtres humains et d’émigration illégale. Le procureur général, Tarek William Saab, a indiqué qu’on est en train d’enquêter sur la participation présumée et sur la complicité des autorités de Güiria et de l’état de Sucre dans cette tragédie.

une laerte rouge internationale a également été lancée contre le citoyen Alberto del Valle Abreu Cedeño, titulaire de la carte d’identité V-24.716.370 et des ordres ont été donnés pour des perquisitions destinées à « capturer 6 personnes de plus en relation avec cet événement regrettable et sur qui retombera tout le poids de la loi. »

Saab a aussi indiqué que des mafias opèrent entre l’état de Sucre et l’île de Trinidad « pour organiser dans des conditions inhumaines la traite et le trafic d’êtres humains » et que les autorités vénézuéliennes ont des contacts avec celles de Trinidad pour en finir avec ces délits.

Communiqué :

Le Gouvernement National fait connaître les dernières découvertes concernant la tragédie qui a endeuillé plus d’une dizaine de familles vénézuéliennes et qui est survenue dans des circonstances inhabituelles encore objet d’une enquête.

Il souligne l’exploitation criminelle de ces faits sur lesquels l’enquête est toujours en cours par la droite extrémiste qui cherche à tirer profit de la douleur de ceux qui aujourd’hui pleurent les membres de leur famille grâce à un complot médiatique international.

Des investigations préliminaires, on peut déduire que ce bateau a été utilisé de façon inadéquate pour le transport de 21 personnes qui se rendaient à Trinidad et Tobago pour voir leur famille pendant le mois de décembre sans respecter lrs conditions de sécurités minimales.

A cette heure, on a déjà arrêté un citoyen qui est présumé être le propriétaire du bateau sinistré, lié à des délits de traite d’êtres humaine et d’émigration illégale.

Ce citoyen se trouve aux ordres du Ministère Public qui devra déterminer sa responsabilité dans les faits et il a déjà donné des éléments importants pour éclaircir cet accident.

Une enquête a aussi été engagée sur les informations diffusées par des extrémistes de l’opposition vénézuélienne qui, curieusement et étrangement, ont précédé le résultat de l’enquête.

Nous, le Gouvernement National, honorons une fois de plus la mémoire de ceux qui sont morts dans de si regrettables circonstances et réaffirmons notre engagement ferme dans la lutte contre les groupes de délinquance organisée transnationaux pour prévenir le trafic illégal de migrants, la traite d’êtres humains et l’exploitation de nos ressortissants et pour sauvegarder les droits de tout le peuple vénézuélien.

A/J. Carmen Teresa Meléndez Rivas

Ministre du Pouvoir Populaire de l’Intérieur, de la Justice et de la Paix

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://albaciudad.org/2020/12/detienen-a-dueno-de-la-embarcacion-que-naufrago-causando-la-muerte-de-21-personas-entre-guiria-y-trinidad/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/12/venezuela-arrestation-du-proprietaire-d-un-bateau-qui-a-fait-naufrage-entre-guiria-et-trinidad.html