Venezuela : Des attaques contre des unités militaires se préparent en Colombie

Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a dénoncé la préparation d'attaques contre des unités militaires depuis la Colombie qui devraient être réalisées dans les prochains jours.

« Des attaques se préparent pour cette fin d'année ou le début de 2021 avec des mercenaires entraînés et financés par Iván Duque, » a déclaré Maduro. Face à cela, il a ordonné la mise en place "en 24 heures" d'un plan intitulé « Point 3 » pour « renforcer etprotéger » les bases militaires du pays. « Les 3 cercles seront la milice entour des unités militaires et le peuple organisé, » a-t-il précisé.

Le chef de l'Etat a demandé qu'on donne « toutes les informations nécessaires sur les plans de la Colombie et a demandé « 1000 yeux et 1000 oreilles pourprottéger les unités militaires, la caserne, le bateau » etil a annoncé que les exercices « Bouclier Bolivarien » seront mis en place à n'importe quel moment.

« c'est une nouvelle façon de faire, nous n'allons pas annoncer publiquement la date de ces exercices, on donnera l'ordre secrètement et nous mobiliserons notre FANB, notre milice et notre peuple totalement. »

Le président a demandé au Commandement Stratégique Opérationnel de faire une proposition par écrit pour créer « des anneaux de fortification » à partir du mois de janvier et il a donné des isntructions pour qu'on répare et qu'on assure la maintenance de tous les systèmes d'armes avec le soutien de la Russie, de la Chine, de al Biélorussie et de l'Iran « mais sous le soutien du pays. »

