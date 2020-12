Venezuela : Des policiers de Trinidad et Tobago se livrent au trafic de Vénézuéliens

Les membres de la police de Trinidad et Tobago participent au trafic et à la traite des êtres humains au Venezuela et seuls quelques fonctionnaires ont été arrêtés pendant ces 8 dernières années alors que plus de 2 douzaines sont l’objet d’une nquête pour leurs liens présumés avec ces délits.

C’est ce que révèle une enquête du consultant en migrations spécialiste de la traite d’êtres humains Cleophas Justine Pierre. Son document diffusé par le blog La Tabla, indique que seulement en 2019 quelques 17 136 Vénézuéliens ont été amenés illégalement à Trinidad et Tobago.

Les officiers de police du pays « achètent des femmes pour qu’elles deviennent des esclaves sexuelles ou des prostituées. Ils leur offre leur protection, un guide et de la logistique sur l’île, » dit La Tabla. Dans certains cas, Trinidad et Tobago est une escale et les organisations criminelles amènent les femmes aux Etats-Unis et au Canada.

Avec l’intensification de la guerre multiforme contre le Venezuela qui a surtout affecté l’économie du pays, la population est redevenue vulnérable et peut à nouveau tomber dans les réseaux internationaux de trafic d’êtres humains.

L’enquête de Justine Pierre montre que dans l’état du Delta Amacuro, au nord-est qu pays, le nombre de personnes disparues à cause du trafic illégal est passé de 1042 en 2011, à 8 568 en 2019. La capitale, Tucupita, est le noyau de ces disparitions : le nombre de victimes est passé de 932 en 2011 à 7 250 en 2019.

La Tabla écrit que « l’étude sur la traite d’êtres humains en 2019 comprend les 15 pays des Caraïbes qui font partie du CARICOM. Lés épicentres de la traite dans la région sont le Venezuela, Haïti, la République Dominicaine, le Nicaragua et Trinidad et Tobago. Entre 80 000 et 120 000 personnes sont victimes de ce trafic chaque année.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/19/venezuela-policias-de-trinidad-y-tobago-operan-en-las-redes-de-trafico-de-personas-en-el-pais/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/12/venezuela-des-policiers-de-trinidad-et-tobago-se-livrent-au-trafic-de-venezueliens.html