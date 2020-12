Venezuela : Elections législatives minute par minute

Au Venezuela, se déroulent aujourd’hui les élections législatives. Environ 14 400 candidats de 107 organisations politiques s’y présentent.

12H05: José Luis Zapatero déclare qu’imposer et sanctionner ne sert à rien.

L’ex-premier ministre espagnol, contrôleur des élections de ce 6 décembre, a déclaré que cette journée sera un pas en avant et que ce serait « la fin des sanctions imposées au Gouvernement » et il a condamné les stratégies du président sortant des Etats-Unis, Donald Trump, concernant le blocus du Venezuela.

Il a souligné que c’est la 3ème fois qu’il assiste à des élections et a affirmé que c’est un lieu de confiance, un pari pour la paix et la compréhension et il a ajouté que « ne pas se désintéresser du Venezuela, c’est respecter les Vénézuéliens. »

11H45: Diosdado Cabello qualifie cette journée d’extraordinaire.

Le vice-président du Parti Socialiste Uni du Venezuela s’est déclaré satisfait car le Venezuela est en train de faire des pas vers la paix : « Voter aujourd’hui, c’est élever la voix contre l’impérialisme, » a-t-il déclaré après avoir exercé son droit de vote et il a ajouté que les résultats devraient être connus ce même dimanche et que ceux-ci seront respectés. Enfin, il en a appellé à la raison, à la réalité et au respect.

11H40: Forte participation.

11H30: Diosdado Cabello exerce son droit de vote.

11H15: Les contrôleurs internationaux réalisent un parcours d’observation.

Une délégation de contrôleurs internationaux parmi lesquels l’ex-président de la Bolivie, Evo Morales, du Paraguay, Fernando Lugo, et l’ex sénatrice de Colombie Piedad Córdoba, réalisent un parcours d’observation dans les bureaux de vote.

11H00: La présidente du CNE remercie la presse pour sa participation aux élections.

10H50: Des membres de l’opposition appellent les citoyens à voter.

Le secrétaire général d’Action Démocratique Bernabé Gutiérrez et le candidat d’opposition Félix Freites ont déclaré être certains que cette journée serait un succès.

10H15: Le ministre de la Défense souligne que la journée se déroule normalement.

Le ministre de la Défense Vladimir Padrino a fait savoir qu’aucun incident n’a eu lieu à cette heure. Il a signalé que 250 000 membres de la FANB protègent les bureaux de vote et il a souligné que ce processus est un processus sûr car « toutes les codnitions sont réunies » et que les actions et les activités subversives destinées à perturber l’ordre sont contrôlées et ont été désactivées. En même temps, les frontières mritimes et terrestres sont protégées.

10H10: L’Amiral Remigio Ceballos met en avant le rôle des FANB dans ce processus.

10H00: La présidente du CNE affirme que le vote se déroule rapidement avec les nouvelles machines.

La présidente du Conseil National Electoral, Indira Alfonzo, a déclaré qu’on devrait commencer à avoir certains résultats dans la soirée étant donné la rapidité du travail des machines à voter.

09H50: Le candidat à l’Assemblée Nationale Jorge Rodríguez s’adresse à la presse.

Il a déclaré que la plupart des bureaux de vote sont ouverts et que le processus se déroule rapidement et de façon sûre. Il a aussi lancé un appel à voter « parce que la seule façon de s’exprimer est d’exercer son droit de vote citoyen. » Et il. a ajouté que « quel que soit le résultat, nous irons vers un Venezuela plus uni. »

09H40: La présidente du CNE exerce son droit de vote.

09H30: Action des observateurs internationaux :

Une centaine d’observateurs internationaux contrôlent la légitimité des élections. Ils ont dit qu’il y avait une participation massive et les garanties nécessaires et ils ont évoqué l’organisation de ces élections.

09H15: Le Président Nicolás Maduro appelle les Vénézuéliens à voter.

09H00: Mesures de biosécurité

Avant le début du processus, pour éviter la propagation du coronavirus, toutes les installations sont désinfectées ainsi que les surfaces et le personnel.

07H30: Longues queues devant les bureaux de vote

Depuis très tôt ce patin, les électeurs de Caracas et des autres états du pays font la queue devant les bureaux de vote.

07H00: La vice-présidente exécutive Delcy Rodríguez vote

Elle a ensuite souligné la qualité, la fiabilité et la rapidité du processus de vote, appelé tous les Vénézuéliens à venir tôt pour voter et souligné l’importance de cette journée pour avoir à nouveau un Parlement qui travaille en faveur du peuple vénézuélien.

06H00: Ouverture des bureaux de vote.

L’ouverture des bureaux de vote s’est faite sans problèmes. Les électeurs ofnt déjà la queue et le vote a commencé immédiatement.

