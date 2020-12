Venezuela : Empêcher l'installation de la nouvelle Assemblée Nationale 

La ministre de l'Intérieur, de la Justice et de la Paix Carmen Meléndez a fait savoir mardi qu'avait été démantelée une nouvelle tentative d'attentat terroriste dont le but était d'empêcher la prestation de serment de la nouvelle Assemblée Nationale et d'assassiner plusieurs fonctionnaires parmi lesquels le procureur général Tarek William Saab.

« Nous accomplissons notre devoir de dénoncer une nouvelle tentative d'attaque terroriste, » a dit la ministre lors d'une conférence de presse au cours de laquelle elle a accusé « la droite du Venezuela avec le soutien de l'étranger » d'être derrière l'opération contre l'installation de l'Assemblée Nationale (AN), le 5 janvier prochain.

Selon la ministre, l'opération, intitulée «Opération Boycott» devait débuter le 27 décembre et contenait des actions destinées à provoquer « la déstabilisation sociale, la panique et l'angoisse parmi la population. » 3 agents présumés du renseignement national de la Colombie pour la capture desquels on a offert une récompense de 500 000 $ devaient y participer.

Réunion en territoire colombien

La fonctionnaire a révélé que grâce au travail de renseignement, on a réussi à arrêter Ronald Enrique Flores Rivero, alias ‘Fido Dido’ ou ‘El Flaco’, le 24 décembre dans l'état de Trujillo, à l'ouest du Venezuela.

Meléndez a montré une vidéo sur laquelle il déclare qu'il est « membre actif de la résistance vénézuélienne contre le Gouvernement participation de de Nicolás Maduro.» Sur cet enregistrement, Flores affirme qu'il a été invité à une réunion qui a eu lieu le 21 décembre à Riohacha, une ville au nord de la Colombie.

Lors de cette rencontre, selon lui, on lui a indiqué que les lignes directrices de cette attaque avaient été fixées lors d'une réunion qui avait eu lieu début décembre et à laquelle étaient présents le fugitif Leopoldo López, vice-président colombien Álvaro Uribe et l’actuel président de la Colombie, Iván Duque.

« Là, ils nous ont énuméré les activités à réaliser : l'attaque de Guri (la principale usine hydroélectrique du pays), l’attaque de la raffinerie d'Amuay, l'assassinat d'un gouverneur dont l'identité n'a pas été révélée et ensuite, l'assassinat du procureur (général), Tarek William Saab», a avoué Flores.

Egalement d'après lui, ils prévoyaient aussi de prendre le 825ème Bataillon d'Armement Manuel Toro, stationné à Maracay, dans l'état d'Aragua, dans le centre du pays et d'attaquer des députés élus et des membres de la famille directe de hauts fonctionnaires du Gouvernement vénézuélien. Il a affirmé que celui qui était chargé de fournir le financement de ces activités était Iván Simonovis, également en fuite devant la justice vénézuélienne et actuel commissaire spécial à la sécurité et au renseignement du Venezuela de Juan Guaidó, qui s'est autoproclamé « président par intérim » du pays en 2019.

Sur Flores, on a saisi du matériel, des ordinateurs et des téléphones qui permettaient de communiquer avec l'agent colombien Gerson Rojas, alias «Berlín» qui faisait partie du plan.

En plus de Flores, ont été arrêtés Rigoberto Moreno Carmona, un ex-fonctionnaire du Corps d'Enquêtes Scientifiques, Pénales et Criminelles (CICPC), à Trujillo et Darío Estrada Perozo, alias ‘Merienda Negra’, à Barquisimeto, état de Lara.

On a aussi appris l'arrestation des capitaines de navires de la Force Armée Nationale Bolivarienne (FANB), Zoranyi Salazar Salazar et Ronald Fernando Rodríguez. La ministre a signalé que 19 personnes sont recherchées.

« Je demande aux organismes de sécurité de nepas baisser la garde, l'intention de ceux qui recourent à ces attaques terroristes destinées à provoquer la violence, la panique et l'angoisse est de notoriété publique. Le peuple, ce qu'il veut, c'est la paix. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

https://albaciudad.org/2020/12/desarticulan-planes-de-asesinar-diputados-y-atacar-refinerias-para-evitar-instalacion-de-la-nueva-asamblea-nacional-el-5-enero/

