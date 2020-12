Venezuela : Ivan Duque dénoncé à l'ONU pour discrimination envers les Vénézuéliens

Le vice-présidente exécutive du Venezuela, Delcy Rodríguez, qui dirigeait une réunion de la commission des droits de l'homme de l’Organisation des Nations Unies avec le chancelier Jorge Arreaza a dénoncé devant l'ONU le président colombien Iván Duque pour ses déclarations excluant les migrants vénézuéliens de la vaccination contre le coronavirus.

Rodríguez a dit : « C'est une discrimination terrible, une manifestation de racisme et de haine contre les migrants vénézuéliens en Colombie. Nous ne pouvons pas l'accepter, nous avons élevé une forte protestation devant la Haute Commissaire aux Droits de l'Homme des Nations Unies. »

« Jamais on n'a refusé l'accès au système de santé public, jamais on n'a refusé le traitement gratuit contre le coronavirus. »

« Ici, environ 6 000 000 de Colombiens vivent avec lepeuple vénézuélien et nous n'avosn refusé l'accès aux tests rapides, au test moléculaire à aucun, » a-t-elle ajouté.

Elle a exigé que les droits de l'homme des migrants vénézuéliens dans d'autres régions soient respectés et elle a souligné qu'ils sont protégés par le Plan de Retour dans la Patrie.

Elle a souligné que cette année, plus de 200 000 Vénézuéliens sont rentrés grâce à ce plan et elle a défendu le bien-être du peuple vénézuélein face aux agressions constantes auxquelle sil est soumis, dans une grande mesure à cause du blocus criminel imposé par le Gouvernement des Etats-Unis.

En évoquant la procédure destinée à acquérir des antigènes contre le coronavirus, Rodríguez a affirmé : « Nous avons informé sur les démarches que fait le président (Nicolás Maduro) pour que soient débloqués des ressources qui permettent au Venezuela d'avoir accès au vaccin russe Spoutnik V et à d'autres reconnus pour soigner le coronavirus.

« Un élément qui concerne sans doute le droit humanitaire : le droit du peuple du Venezuela à la vaccination. Le Venezuela a les ressources pour payer son vaccin, des ressources qui, malheureusement, à cause de l'intolérance d'un groupe extrémiste minoritaire de la droite vénézuélienne ont été bloquées sur ordre du Gouvernement de Donald Trump » a-t-elle précisé.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

