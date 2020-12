Venezuela : Iván Duque reconnaît avoir été complice de la fuite de Leopoldo López

Bien qu’il n’ait pas donné de détails, Iván Duque a reconnu que son Gouvernement a aidé Leopoldo López à fuir le Venezuela.

En recevant le fondateur de Volonté Populaire, le président de la Colombie, Iván Duque, a dit: « Nous savons comment, ces derniers mois, tu risquais de perdre la vie à cause de la persécution du régime et quand cette tentative pour faire taire ton âme, ton esprit et ta voix, je t’ai dit que la Colombie était là. »

Et ensuite, il a achevé : « Un jour, quand on écrira cette histoire, nous pourrons donner les détails de la façon dont nous t’avons protégé entre ceux qui te suivaient sur ton territoire et nous pour qu’aujourd’hui, tu sois une voix libre dans le monde, qui dénonce les atrocités de la dictature de Nicolás Maduro. »

Duque a déclaré que López est « un ami de la Colombie » que « nous sommes contents de l’avoir dans notre pays et d’avoir pu contribuer à ce qu’il soit à nouveau en liberté. »

Le mardi 8 décembre dernier, le président Nicolás Maduro a révélé que des plans destinés à l’assassiner le dimanche 6 décembre, jour des élections législatives, avaient été découverts et qu’Iván Duque était l’un des organisateurs du complot.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

