Venezuela : L’Assemblée Nationale Constituante fait son bilan

Le président de l’Assemblée Nationale Constituante (ANC) du Venezuela, Diosdado Cabello, a souligné mardi que le Pouvoir Plénipotentiaire a ramené la paix et le respect des institutions dans le pays au milieu du chaos provoqué par l’extrême-droite.

Lors du bilan de la gestion 2017-2020 de l’ANC, il a affirmé : « Les institutions étaient en danger, ils jouaient contre les intérêts de la Patrie. Regardez comme notre peuple est sage : grâce au vote, le 6 décembre, le respect des institutions par l’Assemblée Nationale (AN) a été rétabli. »

Et il a affirmé que c’est grâce au travail de l’ANC que les élections du 6 décembre ont été possibles : « A ces élections, nous n’y sommes pas arrivés par l’opération du Saint-esprit, non, nous avons dû travailler et c’est grâce au travail de l’Assemblée Nationale Constituante. »

Il a déclaré aussi qu’un Parlement est destiné à se consacrer au bien commun grâce à des politiques de vérité. Cabello a ajouté qu’au Venezuela, on a besoin d’une véritable opposition, qui ne dépende pas des Etats-Unis, de la Colombie ou de l’Union Européenne mais des votes et de la volonté du peuple.

« L’ANC est arrivée à imposer la paix dans notre pays au milieu d’une grande tourmente, la paix s’est imposée sous la forme de l’application de la loi, » a-t-il souligné.

Et il a rappelé que, à cause du besoin des Vénézuéliens de vivre en paix et d’en finir avec les violences survenues en 2017, qui avaient ét dirigées par des membres de al droite vénézuélienne et étrangère, il « y avait eu ensuite des élections de gouverneurs et que l’opposition y avait participé, des élections de maires, de conseillers et des élections présidentielles qui ont beaucoup à voir avec le renforcement de la paix au Venezuela. »

Enfin, Diosdado Cabello a exhorté les révolutionnaires à poursuivre le combat et à continuer à apprendre à surmonter les attaques de l’Empire et de ses laquais.

Pendant ses 5 ans de gestion, le Parlement à majorité d’opposition a encouragé les mesures coercitives unilatérales contre des fonctionnaires et contre le peuple, des coups d’Etat et des violences destinés à porter atteinte à la souveraineté du pays. Tout cela, bien qu’il ait été déclarée dans l’illégalité par la justice vénézuélienne, ce qui a provoqué l’élection et l’installation de cette ANC.

Parmi les lois approuvées par l’ANC, se détachent la loi contre la haine, pour la coexistence pacifique et la tolérance, le décret sur les actifs virtuels et la monnaie virtuelle Petro, la loi constitutionnelle sur les comités locaux d’approvisionnement et de production (CLAP), la loi sur le plan de la Patrie, la loi de budget pour l’exercice fiscal 2019, la loi sur les prix fixés, la loi sur les investissements étrangers et le décret constituant sur le dialogue économique.

L’ANC a également nommé le président de la banque Centrale du Venezuela, approuvé la loi qui crée l’entreprise Agrosur pour les produits agricoles, la loi sur les impôts sur les grosses fortunes, entre autres.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/asamblea-constituyente-venezuela-realiza-balance-gestion-20201215-0027.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/12/venezuela-l-assemblee-nationale-constituante-fait-son-bilan.html