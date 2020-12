Venezuela : La Cour Internationale de Justice se déclare compétente dans le litige sur l’Esequibo

Le ministre des Relations Extérieures, Jorge Arreaza, dans un communiqué officiel, a rejeté vendredi la sentence émise par la Cour Internationale de Justice (CIJ) concernant la plainte unilatérale déposée par la République Coopérative du Guyana, à propos de la validité de la sentence arbitrale de 1899.

Le chancelier a qualifié la décision de la CIJ d’ "infâme" et de "contraire à l’accord de Genève de 1966. » Pour lui, la Cour a commis une erreur incompréhensible et extraordinaire en disant qu’elle possède la compétence pour juger de la validité de la sentence arbitrale de 1899 : « non seulement parce que le Venezuela n’a pas donné son consentement à cette juridiction mais parce qu’elle accepte un objet du litige différent de l’objet réel du différend tel qu’il a été défini par l’accord de Genève de 1966. »

Il a déclaré que seul ce traité qu’il considère comme « la seule règle bilatérale indiscutable en vigueur applicable pour régler le différend territorial par des négociations amicales » était valable .

Il a ajouté qu’auparavant et de façon adéquate, le Venezuela a donné des arguments pour contribuer avec la Cour à son devoir de faire une déclaration dans laquelle la loi, les principes du Droit et du droit coutumier lui imposaient de déclarer qu’elle n’était pas compétente.

Et il a affirmé que son pays « continuera de faire sa juste réclamation étant donné la fraude grotesque qu’a impliqué la sentence arbitrale de 1899 au préjudice de son intégrité territoriale. »

« Le Venezuela a été et est prêt à engager des négociations amicales pour obtenir un accord mutuellement satisfaisant sur ce problème, conforme au droit international et sur la base de l’accord de Genève de 1966 qui demande aux 2 parties de régler ce différend pacifiquement. »

Enfin, le chancelier a appelé tout le peuple vénézuélien « à s’unir autour de cette cause historique pour défendre son droit souverain sur l’Esequibo guyanais et à rejeter une décision qui porte préjudice au droit, à l’histoire et à la justice. ».

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/venezuela-repudia-fallo-sobre-guayana-esequiba-20201218-0027.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/12/venezuela-la-cour-internationale-de-justice-se-declare-competente-dans-le-litige-sur-l-esequibo.html