Venezuela : La farce se répète : Guaidó s'autoproclame président et chef du Parlement

La veille, l'Assemblée Nationale (AN) du Venezuela – dans l'illégalité depuis 2016 - dirigée par le dirigeant d'opposition avait décidé de prolonger d'1 an le mandat des députés actuels et de maintenir Juan Guaidó au poste de président de celle-ci et de « président en charge » du pays lors d'une session anticonstitutionnelle, la Constitution stipulant que les députés élus le 6 décembre doivent être investis.

Mais ce prolongement des fonctions de l'Assemblée Nationale n'a pas été soutenu par Action Démocratique (AD), le second parti d'opposition, qui considère cette décision comme un nouveau signe de la division de l'opposition. AD s'est abstenu.

Le vice-ministre de la communication internationale du Ministère des Relations Extérieures vénézuélien William Castillo a condamné cet acte et l'a qualifié de « théâtre de l'absurde » mis en scène par la droite.

Castillo a révélé que le parti Action Démocratique avait négocié son vote en faveur de la nouvelle illégalité commise par Guaidó et ses complices en le subordonnant à la prise de contrôle d'affaires rentables du pays à l'étranger.

« Ils disent qu'AD a demandé « qu'ils lui donnent CITGO” (la filiale de la compagnie d'Etat Petróleos de Venezuela ou PDVSA) pour qu'il vote en faveur de la farce qu’ils appellent « réforme du statut de transition » qui proroge indéfiniment le statut de Guaidó à Narnia. Ils l'ont refusé et se sont abstenus. Le théâtre de l'absurde dans le monde de droite, c'est comme ça, » a affirmé le ministre.

Aux élections du 6 décembre, 256 députés du Grand Pôle Patriotique (GPP) ont été élus sur 277. La période législative commencera le 5 janvier 2021, date à laquelle s'achève le mandat de l'actuelle Assemblée Nationale. Le chavisme remet en question l'action des députés de droite pendant ces 5 ans pendant lesquels ils ont contrôlé l'Assemblée Nationale. Ils disent que Guaidó et ses alliés sont des laquais de l'impérialisme et que la seule chose qu'ils font, c'est de demander des sanctions contre le Venezuela et de causer des dommages aux intérêts du pays.

(Extrait d'HispanTV)

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

source en espagnol :

http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/27/repite-la-falsa-guaido-se-autoproclama-presidente-y-jefe-del-parlamento-venezolano/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/12/venezuela-la-farce-se-repete-guaido-s-autoproclame-president-et-chef-du-parlement.html

Communiqué :

Action Démocratique

comité exécutif national

Caracas, 22 décembre 2020

Alerte au peuple vénézuélien

Nous alertons le peuple du Venezuela sur le fait que, face à l’installation de la nouvelle Assemblée Nationale élue conformément à la Constitution le 6 décembre dernier, qui s'installera le 5 janvier 2021 pour commencer sa période 2021-2026, une manœuvre a été organisée par ceux qui dirigent aujourd'hui l'Assemblée Nationale sortante présidée par Juan Guaidó.

Sans avoir le quorum pour siéger et encre moins pour prendre les décisions qui leur reviennent, ils ont décidé de siéger et de prendre des décisions qui sont frappées de nullité le samedi 19 décembre 2020 pour modifier le « statut de transition » en disant que la commission déléguée de cette Assemblée Nationale ajourne la fin de sa période, assumera les fonctions du pouvoir législatif après le 5 janvier 2021. On prétend avoir uen seconde discussion sur cet acte nul et certainement, ils le feront encore une fois sans avoir le quorum.

Par cette manœuvre dirigée et exécutée par les dirigeants du G4, Juan Guaidó, Leopoldo López, Julio Borges et Henry Ramos Allup, non seulement ils ne reconnaissent pas le mandat du peuple de tous les parlementaires en général qui font partie de la nouvelle Assemblée Nationale mais aussi en particulier des députés de notre parti élus qui ont réussi à obtenir le nombre significatif de plus 500 000 voix même dans le cadre d'une abstention importante, ce qui les rend légaux après avoir été sanctionnés pour en pas avoir participé à certaines élections comme l'établit notre loi et nos statuts.

De même, cette manœuvre est destinée à maintenir avec peu de députés dans cette commission déléguée anticonstitutionnelle et avec cet intérim également anticonstitutionnel les positions dont jusqu'à aujourd'hui, les dirigeants du G4 se sont servis pour gérer indûment et à leur profit les fonds et les biens de la république. Raison pour laquelle nous alertons tous les députés qui devront quitter leur charge le 5 janvier prochain et les exhortons à ne pas se prêter à cette fraude contre la Constitution. Ceux qui, au contraire, le font, seront en marge de la Constitution et devront assumer la responsabilité de leurs actes.

Dans le cas des ex-députés militants et des dirigeants de notre parti qui continuent à assumer cette position contraire à nos statuts, qu'ils se considèrent comme exclus d' Action Démocratique.

Nous affirmons à nouveau notre position de participer sans complexes aux prochaines élections régionales et municipales en encourageant l'unité de toutes les forces démocratiques du pays dans le grand objectif de renverser le Gouvernement conformément à ce que disent nos statuts dans leur article 2 : « Le Parti agira par des méthodes démocratiques et en respectant la souveraineté du peuple dans le domaine de la politique intérieure pour conduire le peuple vénézuélien à la pleine réalisation d'une structure sociale et économique basée sur la liberté et la justice. »

« Pour una Venezuela Libre et des Vénézuéliens »

Rubén Limas

Président

Bernabé Gutiérrez

Secrétaire Général National

Clever Lara

Secrétaire National de l' Organisation

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

source en espagnol :

http://www.correodelorinoco.gob.ve/ad-denuncia-que-guaido-pretende-desconocer-instalacion-de-nueva-an/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/12/venezuela-la-farce-se-repete-guaido-s-autoproclame-president-et-chef-du-parlement.html