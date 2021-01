Venezuela : La prolongation du mandat de l'actuelle Assemblée Nationale nulle et non avenue

Le Tribunal Suprême de Justice du Venezuela a déclaré nulle et non avenue la réforme du statut de transition demandée par un groupe de députés d'extrême-droite.

Des députés d'opposition ont présenté un recours devant le TSJ contre les intentions d'un secteur de proroger le mandat de l'Assemblée Nationale illégale.

Les parlementaires Oscar Ronderos, José Gregorio Correa et Ezequiel Pérez ont demandé que cette réforme grâce à laquelle l'opposition prétendait prolonger la période de fonctionnement du Parlement au-delà du 4 janvier soit déclarée nulle et non avenue de façon urgente pour anti-constitutionnalité.

La Cour Constitutionnelle du Tribunal a qualifié de « nulle et non avenue » toute action de la chambre présidée par le président autoproclamé du Venezuela, le député d'opposition Juan Guaidó, destinée à « perpétuer, étendre, continuer ou proroger » l'actuelle période législative qui s'achève le 4 janvier prochain. Par ce document, les députés d'opposition cherchaient à donner un halo de légitimité au Gouvernement par intérim de Guaidó, reconnu par le Gouvernement de Donald Trump comme « président en charge. »

Le Tribunal a déclaré, en outre, « sans effet » la « soi-disant réforme partielle du statut qui régit la transition vers la démocratie pour rétablir la validité de la Constitution de la République Bolivarienne » grâce à laquelle l'opposition prétend proroger son mandat « parce qu'elle n'est pas conforme à la Constitution. »

