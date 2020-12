Venezuela : La représentante de Guaidó au Royaume Uni démissionne

La coordinatrice politique de Juan Guaidó au Royaume Uni, Vanessa Neumann, a démissionné mardi parce qu’elle a des doutes sur l’avenir du « président » auto-proclamé Juan Guaidó. elle a expliqué que « l’avenir de la représentativité de Guaidó n’est pas clair » au sein du groupe d’opposition, dans le contexte des élections législatives et qu’elle est consternée par les retards bureaucratiques pris par le Gouvernement des Etats-Unis pour transférer les fonds bloqués du Gouvernement vénézuélien à l’opposition. De plus, elle a dit qu’il est possible que des membres de l’opposition demandent que Guaidó ne soit plus président de la nouvelle Assemblée Nationale (AN).

elle a qualifié de « tragique » le fait que ceux qui patronnent le renversement du président Nicolás Maduro de l’étranger soient en train de reconsidérer leur reconnaissance de Guaidó : « c’est tragique, les gens qui le lui ont fait perdre (son soi-disant contrôle de l’AN) sont en train de s’en tirer. »

Neumann a reconnu qu’elle n’a pas obtenu l’accréditation du Gouvernement britannique malgré les pressions politiques que la droite a exercées sur le premier ministre Boris Johnson.

Vanessa Neumann est une patronne liée à le réinsertion du para-militarisme en Colombie. Selon une enquête du blog La Tabla, Neumann est présidente de l’institut international d’évaluation du risque Asymmetrica. Elle est aussi l’auteur du livre Blood Profits: How American Consumers Unwittingly Fund Terrorists, publié en 2017.

elle est connue pour être la petite-fille d’Hans Neumann, fondateur de la Corporation Industrielle Montana (Corimon). Son grand-père est fondateur et un investisseur du média Tal Cual d’opposition au gouvernement. Il a la nationalité étasunienne et vit à l’étranger depuis des décennies.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

source en espagnol :

https://albaciudad.org/2020/12/vanessa-neumann-renuncia-como-representante-de-guaido-en-reino-unido/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/12/venezuela-la-representante-de-guaido-au-royaume-uni-demissionne.html