Venezuela : Le chancelier du Brésil attaque le Venezuela

Par Michele de Mello

Lors de la réunion extraordinaire des ministres des Etats ibéro américains qui a eu lieu lundi 30 virtuellement, le chancelier Ernesto Araújo du Gouvernement de Bolsonaro a utilisé toute son intervention pour accuse le Venezuela d’être une dictature et pour condamner la présence de représentants du Gouvernement de Nicolás Maduro. En réponse, le chancelier vénézuélien Jorge Arreza, a suggéré au ministre brésilien de prendre une infusion calmante :

« Je voudrais recommander une recette au chancelier du Brésil. Le commandant Fidel Castro a beaucoup étudié le moringa, une plante extraordinaire avec des propriétés curatives et aussi calmantes. Je veux lui recommander une infusion de moringa avec un peu de valériane. Tu verras comment l’espace s’ouvre à la tolérance idéologique, pour que nous puissions même discuter. »

« Nous pouvons même discuter, vous et moi. Je vous défie. Moringa, nous nous asseyons, nous parlons de démocratie, de droits de l’homme, de l’Amazonie, de changement climatique, de géopolitique, » a dit le ministre vénézuélien.

La Conférence Ibero américaine a réuni les 22 pays d’Amérique Latine et la péninsule ibérique. Cette réunion, qui a déclaré qu’il fallait créer un fonds d’urgence contre le coronavirus, se tient avant le sommet annule qui aura lieu en avril 2021 en Andorre.

Dans son discours, Ernesto Araújo a insisté sur le fait qu’au Venezuela se déroule une « tragédie multiple » qui s’expriment en une crise économique, politique, sociale, humanitaire et en une crise des valeurs. Il a regretté l’absence de représentants du président auto-proclamé Juan Guaidó et a suggéré que le Gouvernement brésilien pourrait rompre avec cette organisation.

« La présence du régime de Maduro dans cette sale érode les piliers fondamentaux de cette communauté, le sentiment d’appartenance et le désir d’être ensemble, » a déclaré Ernesto Araújo.

Comme dans d’autres occasions, il a accusé, sans preuves, le Gouvernement de Nicolás Maduro d’être complice des structures internationales de trafic de drogues et du crime organisé.

Comme seule proposition pour la Conférence Ibéro-américaine, il a signalé la création de structures destinées à combattre le trafic de drogues et un autre type de délits internationaux, la création de mécanismes destinés à mesurer le niveau de liberté et de démocratie dans les pays et l’application de sanctions contre les pays qui ne respectent pas l’Etat de Droit démocratique.

« Il y a une forte attente de la part du Brésil que les autres pays de cette conférence puissent travailler avec nous pour le rétablissement de la démocratie au Venezuela, » a-t-il conclu.

Prenant. la parole après Araújo, toujours sur le ton de la plaisanterie, à la fin de sa déclaration, Arreaza a envoyé un message au corps diplomatique brésilien : « Je sais que vous, dans la résistance, avez honte des paroles et de la position de votre chancelier mais soyez-en sûrs, c’est temporaire et à la fin, aucun Gouvernement, aucun chancelier ne peut vaincre l’excellence de ce que représente Itamaraty. A la fin, ces années ne seront qu’un mauvais souvenir et rien de plus, » a-t-il dit.

Les déclarations du chancelier Ernesto Araújo sont conformes à ce que certains analystes ont déjà indiqué comme d’éventuelles stratégies de l’opposition vénézuélienne et de ses alliés internationaux destinées à attaquer le Gouvernement bolivarien.

Les accusations concernant une soi-disant crise humanitaire générale, ajoutées à la reprise du discours du président des Etats-Unis Donald Trump sur le « narco-terrorisme » pourraient être des justifications pour mettre en marche le mécanisme de « responsabilité de protéger » (R2P) contra Venezuela.

La R2P repose sur 3 piliers :

1° La responsabilité de tout Etat de protéger sa population

2° La responsabilité de la communauté internationale d’aider les Etats à protéger leur pays

3° La responsabilité de la communauté internationale de protéger une population des actions d’un Etat. Ce dernier pilier pourrait être utilisé comme justification pour intervenir au Venezuela.

Dimanche prochain, plus de 20 700 000 Vénézuéliens sont appelés à élire les 277 députés qui composeront la nouvelle Assemblée Nationale. Juan Guaidó a déclaré qu’il ne participerait pas à ces élections et a demandé pour le 12 décembre une consultation nationale destinée à demander aux Vénézuéliens s’ils veulent un changement de Gouvernement.

Bien que la notion juridique de referendum révocatoire soit prévue dans la Constitution vénézuélienne, l’opposition s’appuie sans aucune légalité.

La réunion des ministres est une étape qui précède le Sommet Ibéro-américain qui aura lieu en avril 2021.