Venezuela : Le plan contre le Pouvoir Législatif

La ministre de l'Intérieur, de la Justice et de la Paix Carmen Meléndez a fait connaître mardi le démantèlement destiné à boycotter l'installation de l'Assemblée Nationale (AN), récemment élue, le 5 janvier prochain.

Cette opération était aussi destinée à assassiner des députés avant qu'ils aient prêté serment ainsi que le procureur général Tarek William Saab et d'attaquer des entreprises d'Etat stratégiques.

Le déroulement de l'opération

Les investigations pratiquées jusqu'à présent ont permis de découvrir que ce plan avait 3 objectifs :

intimider la populatiuon vénézuélienne grâce à des enlèvements, des assassinats et des sabotages

empêcher l'Assemblée Nationale d'entrer en fonctions le 5 janvier prochain

détruire complètement le Pouvoir Législatif

Pour cela, concrètement, ils avaient organisé des actions comprenant l'attaque de Guri, la principale usine hydroélectrique du pays, l’attaque de la raffinerie d'Amuay,également la plus importante du pays, l'assassinat d'un gouverneur dont l'identité n'a pas été révélée et l'assassinat du procureur (général), Tarek William Saab».

Sur la feuille de route se trouvait aussi la prise d'unités frontalières aussi bien de l'armée que de la police, la prise du 825ème Bataillon d'Armement Manuel Toro, une grande unité stationnée dans l'état d'Aragua, l'assassinat de membres de la famille proche de hauts fonctionnaires du Gouvernement vénézuélien et la prise du siège même de l'Assemblée Nationale.

Dans ce complot sont impliqués les citoyens Ronald Enrique Flores Rivero, alias ‘Fido Dido’ ou ‘El Flaco’, arrêté jeudi dernier, les capitaines de navires de la Force Armée Nationale Bolivarienne (FANB) également arrêtés Zoranyi Salazar Salazar et Ronald Fernando Rodríguez, Rigoberto Moreno Carmona, un ex-fonctionnaire du Corps d'Enquêtes Scientifiques, Pénales et Criminelles (CICPC), à Trujillo et Darío Estrada Perozo, alias ‘Merienda Negra’, à Barquisimeto, état de Lara.

On a aussi appris l'arrestation des capitaines de navires de la Force Armée Nationale Bolivarienne (FANB), Zoranyi Salazar Salazar et Ronald Fernando Rodríguez Edgar García, alias "l' Architecte Financier" entre autres.

Participation du Gouvernement colombien

En témoignant devant les autorités vénézuéliennes, Rivero Flores a déclaré qu'en juin 2018, dans le cadre de ses activités violentes contre le gouvernement légitimement constitué, il avait accompgné l'ex-officier de la FANB en fuite Laided Salazar lors de son départ illégal pour la Colombie.

En Colombie, Rivero Flores a été contacté par des agents du renseignement colombien qu'il a identifiés comme Gerson Rojas Rojas, Miguel et Baltasar qui, à leur tour, l'ont mis en relations avec les colonels Julio César Sánchez et Mata Sanguineti, chargés du travail de renseignement sur les installations militaires vénézuéliennes.

Il a déclaré aussi que le 21 décembre dernier, il était présent à une réunion qui a eu lieu à Riohacha, Colombie, à laquelle participaient les officiers du renseignement qui l'avaient contacté initialement et d'autres personnes qu'il a identifiées comme Pablo Parada, Alexander Tirado, Víctor Estupiñan et Andrés Roballo, réunion destinée à débattre d'un nouveau plan concernant le Venezuela.

Rivero Flores affirme qu'à cette réunion, des indications nées d'une réunion préalable entre le dirigeant d'opposition vénézuélien Leopoldo López, l’actuel président colombien Iván Duque et vice-présidente et ex-sénateur colombien Álvaro Uribe. L'opposant vénézuélien Iván Simonovis aurait été chargé d'apporter le financement de l'opération.

C'est dans cette réunion, selon Rivero Flores, que des instructions leur ont éta données pour les actions contre Guri, Amuay, un gouverneur et le procureur général. L'objectif central de l'opération était de créer dans le pays un climat de déstabilisation qui empêcherait l'entrée en focntions du nouveau Parlement.

Le détenu a aussi avoué que les faits devaient se dérouler entre le 27 décembre et le 5 janvier 2021.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/claves-plan-boicot-contra-poder-legislativo-venezuela-20201229-0050.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/12/venezuela-le-plan-contre-le-pouvoir-legislatif.html