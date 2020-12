Venezuela : Le plan de sabotage de Donald Trump a échoué

Maduro a aussi affirmé sue le plan du président étasunien Donald Trump destiné à déstabiliser le Venezuela avait échoué et que les élections législatives se sont déroulées dans une paix et une harmonie totales. Il a précisé qu’au mois de septembre, le Gouvernement des Etats-Unis avait imaginé ce plan pour « emplir le Venezuela de sang et de violence pour donner de l’air à la candidature de Trump » qui aurait pu se glorifier d’avoir fait quelque chose « contre le régime du Venezuela » en empêchant les élections législatives de se tenir.

« Ils parlaient d’un octobre rouge de violence, de mort et de sang, » a-t-il noté. Pour cela, ils comptaient sur des agents internes extrémistes de la droite vénézuélienne qui ont reçu beaucoup de dollars pour exécuter ce plan « qu’ils prétendaient vendre comme une escalade de rébellion populaire. »

Pour cela, des secteurs de l’opposition « ont cherché des bandes de délinquants » pour organiser des protestations cde rue mais ils n’y sont pas arrivés grâce à la force des institutions démocratiques et du peuple. »

Le président a souligné qu’avec le déploiement du commandement spécial civique, militaire et policier, la stabilité, la paix ont été garanties pour les élections de dimanche dernier. « Le Venezuela a pu le faire, Donald Trump n’a pas pu le faire ni gagner les élections aux Etats-Unis. »

Interrogé sur l’avenir du pays à court terme après le résultat des élections, Maduro a affirmé : « Le cycle de la récupération, des réussites, s’ouvre et nous allons nous concentrer sur 2 problèmes : le soutien de tous les secteurs de la production et le dialogue politique pour une nouvelle rencontre avec les Vénézuéliens. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

source en espagnol :

https://albaciudad.org/2020/12/presidente-maduro-nego-que-empresas-publicas-vayan-a-ser-privatizadas-video/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/12/venezuela-le-plan-de-sabotage-de-donald-trump-a-echoue.html