Venezuela : Les contrôleurs internationaux présentent leur rapport

Lundi, le Comité des Contrôleurs Internationaux a présenté son rapport sur les élections législatives 2020 en Venezuela. C’est ce qu’a fait savoir le Conseil des Experts Électoraux d’Amérique Latine devant le Conseil National Electoral (CNE), après avoir participé pendant 2 mois aux 13 procédures d’audit exécutées avant les élections, depuis la première concernant les listes électorales en passant par c elles concernant les données, les logiciels et les cahiers d’émargement entre autres.

« Les élections législatives du 6 décembre au Venezuela ont largement respecté les standards nationaux et internationaux dans leurs contrôles et leur administration avec la participation des organisations politiques et des citoyens qui ont voté de façon responsable et respectueuse pour obtenir l’ordre et la tranquillité grâce à un système électoral automatisé, efficace et démocratique, » ont déclaré les membres du groupe de contrôleurs internationaux dans leur rapport général présenté devant le Conseil National Electoral (CNE).

« Nous reconnaissons la légitimité, la légalité et le respect de la Constitution de al République Bolivarienne du Venezuela peut-on lire dans le rapport.

Et ils ont ajouté : « Nous, les plus de 150 contrôleurs du monde entier, les représentants des organismes politiques, sociaux et internationaux, remercions le CNE pour les attentions que nous avons reçues pour garantir notre présence, que notre tâche soit accomplie dans le cadre d’une liberté absolue, sans aucune condition dans le contexte de la pandémie et du blocus multiforme que nous condamnons et nous exigeons la fin de toute sorte d’ingérence étrangère dans les affaires intérieures du Venezuela. Les problèmes des Vénézuéliens, ce sont les Vénézuéliens qui les résolvent, » est-il dit dans la première partie du rapport.

« Nous condamnons l’ingérence extérieure et les déclarations de non reconnaissance des Gouvernements des Etats-Unis, du Canada et de l’Union Européenne qui, invités avec toutes les garanties pour auditer les élections et y être présents ont préféré ne pas envoyer de mission d’observations électorale, » dénonce le Comité.

Il exhorte également les Gouvernements des Etats-Unis, du Canada et de l’Union Européenne à reconnaître les résultats.

Les contrôleurs internationaux ont mis en valeur la démocratie vénézuélienne qui, en 20 ans, a organisé 25 élections auxquelles toutes les forces politiques qui l’ont souhaité ont pu participer « sans aucune sorte de remise en question ou de limite, toujours dans le respect de la Constitution, des lois et des résultats en tant qu’expression de la volonté du peuple exprimée dans un vote secret. »

Nicanor Moscoso, président de la Commission de Experts Electoraux d’Amérique Latine (CEELA), a largement mis en avant toutes les étapes du système d’audit des élections.

« Nous avons constaté que la table de dialogue qui a débuté en 2019 a donné des résultats en ce qui concerne la confiance des citoyens et des organisations politiques et des candidats, » a dit Moscoso e til a reconnu que les résultats diffusés par le CNE reflètent la volonté des millions de citoyens qui ont participé aux élections.

La délégation de l’Argentine a souligné avec fermeté sa reconnaissance du système électoral vénézuélien automatisé et a fait l’éloge du système d’audits qui a donné une sécurité à l’action de voter.

Marina Irruirla a souligné que ces élections se sont déroulées en pleine pandémie, en garantissant la protection de la santé de tous les participants : électeurs, membres des bureaux de vote, membres du Plan République, candidats et représentants des partis politiques comme dans aucun autre pays de la région. Elle a rappelé que le Venezuela a été le dernier pays à organiser des élections en cette année 2020.

« Le Venezuela a affrontéplus de difficultés pour diverses raisons que les autres, d’abord, parce que son calendrier de contrôles est imposé par la loi, ce qui n’existe pas dans d’autres pays, » a-t-elle dit et elle l’a opposé au comportement d’autres pays qui ont simplement cessé d’accomplir certaines phases du processus destinées à garantir sa transparence à cause du coronavirus.

Ensuite, elle a confirmé que dans tous les contrôles, la participation des partis politiques a été très forte, qu’ils ont corroboré et confirmé 100% des contrôles réalisés en certifiant et en signant les procès-verbaux des contrôles à chaque étape du processus électoral, ce qui est tout à fait inconnu en Argentine et dans d’autres pays de la région : « Ca ne se fait qu’au Venezuela ! »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://albaciudad.org/2020/12/comite-de-veedores-internacionales-presento-informe-de-elecciones-parlamentarias-2020-en-venezuela/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/12/venezuela-les-controleurs-internationaux-presentent-leur-rapport.html