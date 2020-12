Venezuela : Les Etats-Unis tentent de saboter les élections législatives

Le président de l’Institut Simón Bolívar (ISB), Carlos Ron, a dénoncé les tentatives des Etats-Unis (USA) et de leurs alliés pour saboter les élections destinées à renouveler l’Assemblée Nationale (AN) du Venezuela qui doivent avoir lieu dimanche prochain, 6 décembre au Venezuela.

Dans un message publié sur le compte Twitter de l’ISB, Ron a affirmé: « Il y a une importante tentative des Etats-Unis et de leurs alliés pour saboter les élections du 6 décembre au Venezuela. Ils veulent empêcher les Vénézuéliens de voter. Faire ces élections est un doublé défi : récupérer l’AN et faire des élections en état de siège. »

Ron a rappelé que « le Venezuela a plus de 6 000 000 000 bloqués aux Etats-Unis et dans d’autres pays. »

« C’est terrible ! Ce sont des richesses qui appartiennent au peuple vénézuélien et qui ont été déposées dans les mains d’un groupe criminel qui est actuellement à l’AN et demande des interventions et plus de coercition. »

Sur le même compte, le consul du Venezuela en Equateur, Pedro Sassone, a souligné que les élections du 6 décembre « sont cruciales pour le Venezuela. L’une des attaques de la guerre non conventionnelle des Etats-Unis contre le Venezuela est l’action destinée à fracturer ses institutions démocratiques. C’est pourquoi ils attaquent le Pouvoir Electoral, » a écrit le diplomate.

L’ambassadeur du Venezuela à l’ONU, Samuel Moncada, a publié, pour sa part, un message disant que mardi, l’Assemblée Générale des Nations Unies (ONU) « a reconnu le Gouvernement du président Nicolás Maduro comme le seul représentant légitime du Venezuela pour la période 2020-2025. »

« C’est l’échec de l’aventure coloniale de Trump et une victoire pour la souveraineté et indépendance du Venezuela. »

Moncada a ajouté que, de plus, « la volonté souveraine de notre peuple qui s’est exprimée dans les élections a été ratifiée aujourd’hui par l’ONU. Par conséquent, voter le 6 décembre, c’est défendre la véritable indépendance du Venezuela. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/venezuela-denuncia-eeuu-intentos-sabotaje-elecciones-20201202-0004.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/12/venezuela-les-etats-unis-tentent-de-saboter-les-elections-legislatives.html