Venezuela : Les observateurs internationaux reconnaissent la légitimité des élections

Près d’une centaine d’observateurs internationaux reconnaissent la légitimité des élections législatives qui se déroulent aujourd’hui au Venezuela, selon Prensa Latina.

Après s’être rendu dans certains bureaux de vote, Danny Shaw, professeur à l’ Université Publique de New York, a souligné la participation massive du peuple à ces élections.

« J’ai pu constater que tout ce qu’ond it dans mon pays est un mensonge, les Vénézuéliens pourraient donner des leçons de démocratie aux Etasuniens, » a-t-il déclaré à Prensa Latina.

Il a rappelé que le Venezuela a organisé au moins 25 élections pendant ces 20 dernières années, toutes de façon organisée et avec les garanties requises alors qu’aux Etats-Unis, la dernière élection présidentielle s’est caractérisée par un ensemble d’irrégularités et de scandales.

Pour sa part, l’ancienne candidate à la présidence du pays, Gloria La Riva, a affirmé que personne ne peut avoir de doutes sur la légitimité de ces élections législatives du Venezuela.

« Je pense que le président Nicolás Maduro est en train de faire ce qui est bien. La façon dont il gère la situation du pays est importante, essentielle, parce que ce moment est le résultat du dialogue national organisé par le Gouvernement, » a-t-elle déclaré.

L’intellectuel espagnol Ignacio Ramonet a été du ême avis et a indiqué que cela a été possible grâce à la table de dialogue qui a décidé par consensus de changer le Pouvoir Electoral. Il y a eu des rapprochements avec l’Union Européenne (UE), elle a été impliquée dans toutes les demandes qui ont été faites et elle cherche quand même à les discréditer.

A propos de l’UE, il a noté qu’elle n’a aucune raison politique de ne pas reconnaître ces élections et de les déclarer illégitimes, de dire a priori que ce processus était truqué, à part le fait que c’est la ligne que suivent les Etats-Unis. Et il a souligné que la situation dans laquelle se déroulent ces élections est complexe et se caractérise par les difficultés économiques provoquées par le blocus de Washington qui est devenu un châtiment collectif pour le peuple vénézuélien.

Le responsable de la politique étrangère du parti Gauche Unie a regretté que la politique de l’UE soit dépendante des intérêts de la Maison Blanche, ce qui met en évidence l’absence de souveraineté de l’Europe dont on pensait que c’était un continent en avance et démocratique.

« Ce sont des devins parce que sans que les élections eient eu lieu, comment peuvent-ils prédire ce qui va se passer, comment peuvent-ils dire qu’il y a eu fraude sans que rien ne se soit passé, c’est absurde. »

