Venezuela : Maduro  annonce le début d’un nouveau cycle

La présidente du Conseil National Electoral du Venezuela (CNE) Indira Alfonzo a annoncé lundi la victoire du Grand Pôle Patriotique Simón Bolívar aux élections législatives qui ont eu lieu ce 6 décembre.

Du Centre d’Opérations Stratégiques du CNE, Alfonzo a fait un premier bilan dans lequel le Grand Pôle Patriotique, sur 82.35% des bulletins dépouillés, obtient 3 558 320 voix, soit 67,6%.

Pour sa part, l’alliance entre les partis Action Démocratique (AD), COPEI, CMC, AP et El Cambio obtient 944 665 des voix, soit 17,95% et VU, PV et VPA obtiennent 220 502 voix, ce qui représente 4,19%. Enfin, le PCV obtient 143 917 voix, soit 2,73%.

Elle a précisé que pendant cette journée, « nous, les Vénézuéliens, avons écrit une nouvelle page dans la démocratie du pays, lapaix a triomphé. » Et elle a ajouté que « le peuple nous a donné une nouvelle leçon : le chemin de la paix, c’est le vote. »

Alfonzo a remercié les contrôleurs et les accompagnants internationaux pour leur participation, ainsi que les tous les hommes et toutes les femmes qui ont participé à cette journée d’élections et les membres de la Force Armée Nationale Bolivarienne (FANB).

Et elle a autorisé les assemblées 2lectorales régionales à faire le décompte des voix, à attribuer les sièges et à proclamer les vainqueurs des listes et des circonscriptions régionales en jeu.

La réaction de Maduro

« Le peuple a parlé et je le remercie pour sa confiance. Nous allons rester. je suis au commandement à Miraflores pour travailler pour le peuple, par le peuple et avec le peuple. » C’est le message qu’il a envoyé à l’annonce de la victoire des forces révolutionnaires. Et il a souligné qu’avec l’élection de cette nouvelle Assemblée Nationale (AN) où les forces révolutionnaires ont obtenu plus de 67% des voix, un nouveau cycle, destiné au rétablissement de l’économie, s’ouvre.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/07/chavismo-alcanza-mayoria-parlamentaria-y-maduro-destaca-inicio-de-un-nuevo-ciclo-en-venezuela/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/12/venezuela-maduro-annonce-le-debut-d-un-nouveau-cycle.html