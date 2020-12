L’ambassadeur du Venezuela aux Nations Unies (ONU), Samuel Moncada a dénoncé le fait que l’Organisation des Etats Américains (OEA) soutiendrait les Etats-Unis dans une nouvelle tentative de « coup d’Etat » contre la Révolution Bolivarienne.

Moncada a affirmé que cet organisme régional ne va pas accepter les résultats des élections législatives de dimanche 6 décembre mais « saluera la soi-disant consultation organisée par l’opposition radicale dirigée par le dirigeant d’opposition putschiste Juan Guaidó pour envahir le Venezuela.

Pour l’ambassadeur « l’obéissance aveugle » de l’OEA au président des Etats-Unis, Donald Trump, conduit l’organisme à l’humiliation.

Il appuie sa dénonciation sur la résolution de l’OEA qui sortira mercredi et qui affirme que les élections ont manqué « d’impartialité et de transparence » parce que « les prisonniers politiques n’ont pas été libérés, » et à cause de « l’absence d’indépendance de l’autorité électorale » et de « l’absence d’observateurs internationaux crédibles. »

Mais ces accusations n’ont pas de raison d’être acre le 15 juin, une nouvelle direction dirigée par Indira Alfonzo a remplacé l’ancienne direction du Conseil National Electoral (CNE) dirigée par Tibisay Lucena depuis 2006.

Par ailleurs, le 31 août, le président du Venezuela, Nicolás Maduro, avait accordé sa grâce à 110 opposants politiques contre lesquels étaient ouvertes des procédures judiciaires parmi lesquels 23 députés titulaires et 4 suppléants.

D’autre part, à ces élections ont assisté 1500 observateurs vénézuéliens et 200 représentants internationaux de 34 pays qui ont certifié la transparence et la légitimité de ces élections.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/venezuela-denuncian-plan-de-la-oea-para-dar-un-nuevo-golpe-de-estado/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/12/venezuela-nouveau-plan-de-coup-d-etat-de-l-oea.html