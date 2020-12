Venezuela : Résultats des élections sur 98,63% des bulletins dépouillés

La présidente du Conseil National Electoral (CNE) du Venezuela, Indira Alfonzo, a donné les derniers chiffres concernant les élections législatives qui ont eu lieu dimanche.

Sur 98,63% des bulletins dépouillés, et avec une participation de 30,6%, c’est-à-dire 6 251 080 de bulletins valides :

Participation : 30.50%

Le Grand Pôle Patriotique : 4 277 926 voix, c’est-à-dire 68,43% des voix

AD, Copei, CMC, AP, El Cambio: 17.52%

VU, VP, VPA: 4.15 %

PCV: 2.7%

Autres : 6.48 %

L’alliance formée par Action Démocratique, le Comité d’Orgnaisation Politique Electoral Indépendant, Cambiemos Mouvement Citoyen, Avancée Progressiste et le Changmeent : 1 950 170 voix, c’est-à-dire 17,52% des voix.

Le front politique Venezuela Uni formé par D’Abord le Venezuela et Volonté Populaire : 259 450 voix, c’est-à-dire 4,15%.

Parti Communiste du Venezuela : 168 743 voix, c’est-à-dire 2, 7%.

La présidente du CNE a aussi annoncé que 1 600 contrôleurs vénézuéliens et 200 experts internationaux invités avaient participé à toutes les étapes des élections et que leurs recommandations et leurs suggestions seront débattues au sein de la direction du CNE et aideront à renforcer la démocratie dans le pays.

