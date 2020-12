Venezuela: Révélations sur l´attribution de millions à l’opposition

Caracas, 14 décembre (Prensa Latina) Au moins 841 millions de dollars ont été versés par les États-Unis, l’Union européenne et d’autres organismes internationaux au cours de l’année 2020 au secteur de l’opposition vénézuélienne dirigé par Juan Guaidó, a révélé mercredi dernier une source spécialisée.

'Le Projet Guaidó a reçu plus de 1.600 dollars par minute en 2020', a signalé le blog de journalisme et investigations de données La Tabla, citant des données publiques faisant état de la désignation de ces ressources -prétendument- pour 'aide humanitaire en cas de crise, pandémie et migration forcée'.

La revue numérique a fait état d’au moins 18 annonces de remise de fonds, la première le 20 janvier et la dernière le 17 novembre.

Cinq de ces ressources provenaient de la Fondation Simón Bolivar, organisme d’aide sociale de la corporation Citgo, filiale de Petroleos de Venezuela (entreprise d´État des pétroles du Venezuela) aux États-Unis dont les actifs évalués à des milliards de dollars sont bloqués dans le cadre de la politique d’asphyxie économique contre la nation sud-américaine.

À la fin du mois d’octobre, les autorités vénézuéliennes ont déjà dévoilé un réseau de financement d’organisations politiques d’opposition pour mener des actions de violence dans le pays à des fins déstabilisatrices.

Le parquet a désigné le dirigeant du parti d’extrême droite Voluntad Popular Roland Carreño comme le principal opérateur du réseau financier pour promouvoir des plans déstabilisateurs.

Le processus d’enquête a révélé la répartition entre quatre partis politiques d’un montant de 8,5 millions de dollars versés par la Fondation Simon Bolivar de la société Citgo.

L’administration nord-américaine de Donald Trump a bloqué en 2019 les actifs de la filiale de Pdvsa aux États-Unis, en complicité avec le prétendu gouvernement parallèle dirigé par le président autoproclamé Juan Guaidó, également membre de Voluntad Popular.

La Fondation Simón Bolivar a été créée en 2006 pour fournir une assistance médicale et humanitaire aux patients vénézuéliens ayant besoin de traitements spécialisés à l’étranger, programme annulé depuis le gel des avoirs de Citgo.

